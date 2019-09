Guanajuato va por deuda para apoyar el crecimiento

LEÓN, Gto.- Con el objetivo de compensar la parálisis presupuestal de la Federación, el gobierno de Guanajuato presentará al Congreso la solicitud para contratar 5 mil 350 millones de pesos para la ejecución de obras y acciones que apoyen el crecimiento económico y social del estado.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo indicó que la entidad presenta un déficil de 8 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de obra pública, que se suma a las pérdidas económicas sufridas por el desabasto de gasolina y la entrada del gobierno federal con nuevas reglas de operación en programas de infraestructura.

La decisión de contratar más deuda se tomó tras analizar el panorama económico internacional y nacional, cuyas expectativas de crecimiento para este año se han ido a la baja.

Informó que la atención a la reactivación de la obra pública se debe a que en el primer trimestre de 2019, la actividad económica del estado se contrajo un punto porcentual y un 0.8 por ciento, respecto al trimestre previo; con un impacto negativo en la economía guanajuatense.

Además, la recaudación federal participable, base para calcular las participaciones que corresponden a las entidades y municipios, volvió a quedar por debajo de lo estimado por la Secretaría de Hacienda en julio y agosto.

El panorama general de programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación presentó una disminución de 35 por ciento en términos reales, siendo una de las caídas más sensibles para el Estado la sufrida en el Ramo 23, donde su principal fondo, el denominado Proyectos de Desarrollo Regional, no tuvo asignación para este ejercicio, y era precisamente con él que estados y municipios del país financiaban gran parte de su infraestructura regional.

El hecho, indicó Diego Sinhue, es que no ha habido obra federal en Guanajuato durante este año, aunque descartó que esto tenga un fondo político. “Es un tema de incompetencia, más que un tema político, lo digo sinceramente. Están atorados los recursos, hay subejercicios, la otra es que estén gastándolo todo en programas sociales, pero no me cuadran las cifras, es muchísimo dinero, no hay manera.”