Generarán espacios de venta para informales en Querétaro

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Querétaro apoyará la participación de comerciantes y artesanos locales en cadenas de tiendas de conveniencia y departamentales, a través del programa “La formalidad deja”.

En entrevista, el presidente del organismo empresarial, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, indicó que el objetivo es generar espacios de comercialización de los productos queretanos en las tiendas de conveniencia, en módulos especiales.

Declaró que la Canaco estatal ya está en pláticas con las cadenas Oxxo, Asturiano y Super Q.

“La formalidad deja” está enfocado al comerciante que no opera totalmente de manera formal, que aún le falta cubrir algunos aspectos, principalmente administrativos.

“Está dirigido al pequeño comerciante, al negocio familiar que todavía no tiene una marca, que no tiene una etiqueta, o que ya le están pidiendo factura y no lo tiene”, dijo.

A estos participantes, la Canaco les apoyará con un diagnóstico de operación y dará la atención en aquellos aspectos que necesiten cubrir, para instalarse sin contratiempos en los espacios asignados en las tiendas de conveniencia.

“Habrá una página web, tipo Mercado Libre, de la Cámara de Comercio, en la que se suba la información de todos los productos para generar una venta nacional e internacional.

“Tenemos pláticas con las tiendas Oxxo, Asturiano y Super Q, que son nuestros aliados importantes, y con quienes generamos más de mil 200 tiendas”, explicó.

La Canaco también se encuentra en pláticas con las cadenas departamentales de Liverpool y Palacio de Hierro para aplicar el programa, sobre todo en prendas de vestir hechas por artesanas queretanas.

El programa “La formalidad deja” iniciará con 50 a 100 productores y comerciantes locales, y se considera comience a operar hacia mayo próximo.