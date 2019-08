Exigen a AMLO respetar acuerdo Guanajuato-Jalisco

El líder de los Industriales jaliscienses exigió que se concluya con la presa El Zapotillo, y que el gobierno federal respete el acuerdo entre los gobernadores de Jalisco y Guanajuato sobre la distribución de agua del vaso.

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Rubén Masayi González Uyeda dijo que se debe cumplir con el apoyo prometido al proyecto por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Fue muy claro en Palacio Nacional, donde se nos dijo: si su gobernador y el de Guanajuato se ponen de acuerdo, el gobierno federal inmediatamente genera el recurso para terminar esa presa, no sé si sean los mismos datos que tiene el funcionario, ya que el presidente nos dijo que si va el agua para Jalisco, los datos son los que le presentamos al presidente y estuvo de acuerdo con ellos”.

Dijo también que el suministro de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara como para Los Altos de Jalisco estaría en riesgo si se echa para atrás el proyecto original, y que el agua que se destinará para la ciudad de León es parte del resarcimiento de las necesidades de la región Centro Occidente, y no se puede desperdiciar tiempo en discusión estériles.

“Así podemos durar 30 años en seguir hablando de que no es viable, todo es perfectible, pero en el análisis está la parálisis y llevamos 30 años paralizados en nuestro tema del agua, si queremos seguir otros 30 años, bueno, vamos a seguir buscando la perfección y va a haber un punto donde el tener una presa ya no sea importante porque ya no va a haber ni colonias ni empresas, ni nada”.

La exigencia del líder empresarial se desprende de la visita que hizo el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, quien en una reunión con habitantes, académicos y colectivos opositores al proyecto sostuvo que existen elementos que establecerían la inviabilidad El Zapotillo, con la cual inundarían las localidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Tas escuchar escuchar argumentos ciudadanos, dijo que los pondría a escrutinio del mandatario de la nación; “él tomará la decisión, pero todo apunta efectivamente a que hay una multitud de argumentos en la que están mostrando la inviabilidad del proyecto de la presa”.

“Me bastaron 15 minutos para empaparme de dónde me encuentro" dijo Toledo en Temacapulín. "Un pueblo originario con una historia larguísima… y por supuesto el acto más irracional que yo podría registrar sería que este pueblo desapareciera”.

Sobre el acuerdo firmado por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro y Diego Sinhue Rodríguez, el funcionario federal señaló que en el pasado ya se han dado otros acuerdos y aunque éste ya ha sido firmado por los dos mandatarios estatales, debe pasar por procesos de ratificación federal, “es un acuerdo más, ha habido cinco o seis en los últimos 15 años, pero éste tiene que pasar en todo caso por procedimientos de ratificación federal”.

El pacto se firmó el 29 de junio pasado, por los gobernadores de Guanajuato y Jalisco, para impulsar El Zapotillo y obtener el respaldo del gobierno federal.

El convenio, denominado “Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde”, reitera la garantía de agua del Río Verde para León, asignada por decreto presidencial desde 1995.