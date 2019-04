Exige Coparmex de San Luis Potosí certidumbre con reforma laboral

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.— Luego de que la reforma laboral fuera aprobada por el Senado de la República, el presidente de Coparmex Jaime Chalita Zarur exigió que exista certidumbre en el marco legal de la misma, a fin de generar estabilidad económica y laboral en el país.

Reconoció que la trascendencia de esta reforma es que gobiernos, tanto federal, estatal y municipal, trabajen con empresarios, teniendo como interés común el que México crezca.

“Con la reforma laboral necesitamos certidumbre en el marco legal, no nos asusta lo que señale la ley, sino el que no se cumpla con la Legislación. No es un tema de ahora, sino de años atrás.

“Es importante tener la certidumbre de lo que quiere el país”, aseguró Chalita Zarur.

El líder empresarial consideró que en la medida que exista la certeza hacia los empresarios, se continuará produciendo, ya que ha habido retracción de las inversiones extranjeras y nacionales.

Manuel Lozano Nieto, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del estado, explicó que con la reforma laboral desaparecerán dentro de tres años las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, conformando el Juzgado Laboral.

Además, en seis meses tiene que expedirse la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, donde al momento de interponer una demanda laboral, el trabajador tendrá que fundamentarla con las pruebas suficientes; existiendo mayor rendición de cuentas por parte de los sindicatos hacia sus agremiados.

Gustavo Puente Orozco, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, indicó que para el Cuarto Informe de Gobierno del mandatario Juan Manuel Carreras López, que se realizará en septiembre próximo, se concretarán cerca de seis mil 700 millones de dólares de inversiones, destacando el trabajo en conjunto con las demás ciudades del Bajío, para mantener la atracción de inversionistas.