Entidades del Bajío diseñarán nuevas rutas turísticas

Acapulco, Gro.- Carlos Mackinlay Grohmann, titular de Turismo de la Ciudad de México, reconoció que los tiempos actuales en la industria obliga a las entidades federativas a buscar nuevas formas de desarrollo y acciones más concretas entre los estados.

Luego de firmar un convenio de colaboración con Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas, el funcionario afirmó que este trabajo se hace “no sólo descansando en el presupuesto” del extinto Consejo Mexicano de Promoción Turística.

Explicó que dicho acuerdo permitirá que las cuatro entidades federativas diseñen rutas turísticas para visitantes foráneos; las mismas serán difundidas en las páginas de internet institucionales, así como en las redes sociales.

Apuntó que estas rutas serán diseñadas por los touroperadores que atraen turismo internacional y que hacen base en la capital del país.

Reconoció que con la firma “nos reconocemos como una ruta muy cultural” ya que los estados cuentan con un importante acervo colonial.

Por su parte, Eduardo Yarto Aponte, secretario de Turismo de Zacatecas, detalló que ahora, podrá fortalecerse el turismo en los Pueblos Mágicos de la entidad, ya que permitirá que los turistas extranjeros viajen por carretera desde la CDMX hasta Guanajuato, pasar por San Luis Potosí y posteriormente llegar a Zacatecas.

“Los visitantes podrán conocer los Pueblos Mágicos de Jerez y Teúl de González Ortega, ubicado en los límites con Jalisco, para seguir hacia Guadalajara u otro Pueblo Mágico de aquella entidad”.

Coincidió con Mackinlay Grohmann sobre la necesidad de estos convenios e incluso, subrayó que estos debieron concretarse desde hace mucho tiempo.

El convenio fue signado además por los titulares de Turismo de San Luis Potosí, Arturo Esper Sulaimán; de Jalisco, Germán Ralis y de Guanajuato, María Teresa Matamoros.

La firma se registró en el marco del “A Brand new way to Discover Mexico”, donde las representaciones de las entidades federativas se reunieron con más de 200 operadores turísticos de Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Asia.