Empleos perdidos en sector constructor de SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Ante la falta de construcción de obra en territorio potosino, se han dejado de generar empleos por parte del sector desarrollador de vivienda, en donde también se estima la disminución de la formalidad labora en las empresas del sector.

“Se han dejado de generar 10 mil empleos en el sector desarrollador de vivienda, se ha perdido 15 por ciento de los empleos formales que tenían en sus empresas, ante la falta de construcción de vivienda en el estado, actualmente no existe vivienda económica para ofertar y si no se autoriza el nuevo Plan de Centro de Población Estratégico, en el 2020 no habrá oferta de vivienda”, dijo Javier Córdova Mendizábal, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi).

De acuerdo con Córdova Mendizábal, actualmente sólo existen mil 400 viviendas económicas disponibles en el estado, de las cuales mil corresponden a la capital potosina, una cifra que no cubre las necesidades, ya que la demanda en la zona metropolitana de la capital alcanza las 10 mil casas por año, por lo que es necesaria la construcción de más vivienda.

"Esperamos llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de la capital, de parte de los desarrolladores de vivienda somos cumplidos con todos los trámites que nos solicitan, sabemos muy bien lo que debemos presentar, confiamos en que pronto se tenga este plan municipal de desarrollo", expresó.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre Ciudad Satélite, Javier Córdova dijo que es un polo de desarrollo de vivienda económica importante, en el que se podrían construir alrededor de 2 mil viviendas, por lo que esperan que en los próximos meses se pueda construir más vivienda en este lugar, en donde ya se tiene un parque industrial con servicios y escuelas.