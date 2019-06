Disminuye 70% paso de migrantes por SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.— Debido a las medidas impuestas por el gobierno federal en la frontera sur, el paso de migrantes por territorio potosino ha disminuido en más de 70 por ciento, de acuerdo lo observado en la Casa del Migrante, la cual atendía hasta 350 migrantes al día y ahora tiene alrededor de 80.

Así lo señaló el padre Rolando Maldonado Salas, quien está al frente del albergue, que es apoyado por Cáritas. Dijo que se ha notado el trabajo por parte del gobierno federal en la frontera en el tránsito de migrantes por el país.

“En las últimas semanas ha disminuido el flujo de migrantes, hace unas semanas recibíamos hasta 350 migrantes al día y actualmente atendemos 80 personas, aunque hay días que tenemos hasta cien".

Dijo que las medidas que se han tomado, como solicitar identificación oficial a quienes aborden autobuses, atentan contra los derechos humanos de la población en tránsito.

“Medidas como el pedir identificación para viajar violan los derechos humanos y afectan no sólo a centroamericanos, sino a los propios connacionales, que muchas veces no cuentan con una identificación; me parece que es a quienes más van a afectar”.

Expuso que hasta el momento no se ha detectado a migrantes que estén regresando para instalarse en territorio potosino en busca de una oportunidad laboral, pero se mantienen atentos a que se pueda presentar una situación de este tipo, para lo cual trabajan de la mano de instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por su parte, Enrique Malacara, titular del Instituto de Migración y Enlace Institucional, informó que el gobierno federal proyecta instalar en San Luis Potosí una Estación de Transferencia Migratoria, donde permanecerán aquellos migrantes que estén en proceso de repatriación a sus países de origen

Explicó que no se trata de una estación migratoria como la que existe en estados como Chiapas, ya que en San Luis Potosí estarán asegurados ya por las autoridades, aunque bajo un esquema integral, que contemple una buena atención a las personas en tránsito y con requisitos en temas como el de la seguridad.