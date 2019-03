Denuncian en SLP falsificación de firmas en contratos municipales

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El exsecretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Marco Antonio Aranda, presentó una denuncia ante la Fiscalía por la falsificación de su firma en más de una veintena de contratos relacionados con la instalación de purificadoras de agua durante la administración de Ricardo Gallardo.

“Ya está presentada la denuncia ante las instancias correspondientes, se hizo este viernes a las 8:30 de la mañana y será la propia autoridad la que nos diga qué ruta lleva el proceso y con gusto la daremos a conocer, la denuncia no es contra alguien en específico, sino contra quien resulte responsable” declaró Aranda Martínez.

Dijo que serán las autoridades quienes se encargarán de investigar los hechos, en donde su firma fue falsificada en por los menos 25 contratos que permitieron, durante la administración de Ricardo Gallardo, la instalación de plantas purificadoras de agua donde se ofrecía el producto en forma gratuita o a un costo menor en comparación con otros establecimientos

Sobre si presentará más denuncias por casos como éste, el también expresidente del Poder Judicial en San Luis Potosí indicó que al momento no tiene conocimiento de que se haya presentado este problema en otros casos; sin embargo, de seguir apareciendo más falsificaciones, se seguirán presentando las denuncias.

“Es una barbaridad la falsificación de los firmas, hasta el momento no me han dicho que se hayan detectado más casos, pero le pediré al oficial mayor que en caso de detectar más situaciones cómo está, me avise para poder hacer la denuncia correspondiente”.

Aranda Martínez lamentó los hechos en los que su firma fue falsificada y aseguró que es un asunto que le molesta y le afecta, porque pueden salir las irregularidades a futuro.

El hallazgo de las firmas falsas fue dado a conocer en enero pasado y se informó que fueron un total de 25 plantas purificadoras en las que se encontraron irregularidades, que incluyeron no pagar el agua al organismo operador del agua.