Constructores de Querétaro ven inminente recesión

El sector de la construcción cerrará el año con números negativos y se prevé que caiga en recesión en el segundo semestre del año, ante la disminución de inversión de obra pública de parte del gobierno federal, aseguró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el estado, Álvaro Ugalde Ríos.

Indicó que la actividad de algunas empresas se ha detenido, otras la han reducido y hay casos en que se ha perdido empleo.

Tan sólo en mayo, la generación de empleo de este sector tuvo un retroceso de 4 por ciento.

Álvaro Ugalde, informó que los primeros cinco meses del año cerraron con una baja de 16 por ciento en la inversión pública, con respecto al mismo periodo de 2018.

El presidente de la cámara estimó que para el segundo semestre del año la tendencia será similar y es posible una recesión del sector de la construcción en el estado.

“Yo considero que se va a dar el significado de la recesión terminando este semestre, porque la tendencia es así, no ha repuntado y lo que nos afecta son las decisiones federales, pues no se han reactivado o no se ha invertido como en sexenios pasados en obra pública”, expresó.

Esta situación provoca, dijo, que el sector privado haya detenido su inversión en obras de infraestructura

Álvaro Ugalde refirió que una recesión provocaría pérdida de empleo y falta de liquidez de las empresas de construcción con los contratos que ya tienen.

“Será difícil mantener la plantilla laboral actual de la propia constructora y vamos para atrás, menos podremos generar empleo. Yo considero que a final del año se va a notar una caída en la generación de empleo”, comentó.

Lamentó que el gobierno federal anunciara que los padres de familia vayan a desarrollar la obra pública en las escuelas.

Además, criticó que el gobierno federal asigne 8 de cada 10 obras de manera directa, sin permitir participar a las empresas locales, lo que ha provocado en cada concurso compitan entre 70 y 100 empresas por la obra

Desde su punto de vista, el gobierno federal ha aplicado cambios drásticos que han impactado en la economía, que ahora empiezan a surtir efecto en las actividades de diferentes sectores.

Comentó que la inversión del gobierno del estado en obra pública ha aminorado el impacto al sector de la construcción de Querétaro.