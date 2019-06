Congreso de Guanajuato aprueba reforma para castigar violencia digital

GUANAJUATO, Gto.— El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad una reforma al código penal para castigar la violencia digital en la modalidad de difusión de imágenes de contenido sexual o erótico, sin consentimiento de la persona o víctima, con una pena de prisión de dos a cuatro años.

Asimismo, se tipifican dos nuevos delitos, los cuales son: el acecho y la captación de menores por vías digitales, con una pena de tres meses a dos años en prisión en cada caso.

La diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo refirió que en México hay más de 82 millones de personas conectadas al internet, en su mayoría mujeres. Mencionó que alrededor del 87 por ciento de las personas afectadas por violencia digital son de este género.

“El acoso y el acecho que viven muchas personas a través de lo virtual no se queda solamente en WhatsApp o Facebook, causan un trastorno, y hoy estas conductas no se encuentran castigadas. Esta reforma nos permitirá decirles que las víctimas no son culpables, que las únicas culpables son quienes han afectado gravemente su intimidad”, explicó Muñoz Ledo.

También, informó que de acuerdo con las cifras que tiene, el 80 por ciento de estos casos de divulgación de imágenes íntimas se da por parte de exparejas, ante lo cual se aplicará una agravante que duplicará la sentencia, siempre y cuando se compruebe que hubo alguna relación de pareja entre ambas partes.

“La víctima confía en su pareja, confía en la persona con la que está, y después esta persona violenta el pacto de intimidad y daña gravemente la privacidad de la víctima”, declaró la legisladora.

Con esta reforma, Guanajuato se convierte en el quinto estado de la República en sancionar estas conductas y con la cual se cierra la puerta a otros delitos digitales.