Cientos marchan contra AMLO en León

LEÓN, Gto.-Recortes en los presupuestos, inseguridad y desempleo fue el principal reclamo de cerca de mil personas que participaron en la marcha en contra del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, organizada por el Congreso Nacional Ciudadano, a la que se unieron varias asociaciones civiles más.

Y aunque el expresidente Vicente Fox Quesada fue uno de los promotores de la marcha, algunos de los manifestantes rechazaron su asistencia.

La marcha comenzó poco después de las 11:00 de la mañana en el Arco de la Calzada con cerca de 300 personas convocadas también por #ChalecosMéxico; sin embargo rumbo a la Presidencia Municipal, donde se concentraron, se fueron integrando más para reunir a aproximadamente mil personas.

El exalcalde leonés, Ricardo Alaniz Posada quien estuvo también presente en la marcha de protesta, caminó junto con Vicente Fox sobre la calle Madero y aunque llegaron al Palacio Municipal, decidieron retirarse debido al rechazo de algunos de los participantes.

Al llegar a su destino, cientos de manifestantes votaron por despedir Andrés Manuel López Obrador de la Presidencia de la República, reprocharon las decisiones que el Ejecutivo ha tomado, como dar 30 millones de pesos a El Salvador, la cancelación de los apoyos a estancias infantiles y el manejo de la economía.

Jaime Sandoval Escobar del Congreso Nacional Ciudadano en la ciudad de León, destacó que no querían la presencia de políticos porque vienen a manchar el esfuerzo ciudadano.

"Pedimos respetuosamente desde la rueda de prensa que se hizo una semana antes, que no se presentaran y aunque no podemos evitarlo, se les pidió de favor que no intervengan con nosotros, porque no tienen nada que ver con la organización y siento que se están colgando y politizan el movimiento que es 100 por ciento ciudadano", especificó Sandoval Escobar.

En el municipio de Irapuato, aproximadamente 500 personas se reunieron en el monumento a los Niños Héroes y marcharon hacia el centro de la ciudad.

Líderes del movimiento reprocharon las decisiones que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está tomando, con la que se están destruyendo al país y a los mexicanos.

Dentro de los reclamos está el que sus impuestos sean ahora para los países de Centroamérica, mientras que en México hay despidos masivos.

A un día de cumplirse un año de que se realizaron las elecciones en el país, manifestaron el desencanto que ha tenido la gente que votó por López Obrador.