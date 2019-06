Central Park pasaría a manos del municipio de Querétaro

El gobierno municipal de Querétaro pretende adquirir la propiedad de la plaza y un lote adjunto del desarrollo habitacional y comercial Central Park mediante el proceso de embargo inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, esto como garantía y compensación por el adeudo de 34.2 millones de pesos que tienen los propietarios por concepto del Impuesto del Predial.

El secretario de Finanzas del municipio, Francisco Martínez, refirió que el embargo inscrito será resuelto mediante un litigio que puede durar alrededor de diez meses, y cuando éste concluya se procederá al remate del inmueble donde el gobierno se quedará con lo que no está habitado.

Además, el funcionario expuso que se podría iniciar el proceso de regularización de las claves catastrales del desarrollo, ya que actualmente se encuentran en la irregularidad debido a falta de escrituras públicas.

“Esto es un proceso legal que no depende de nosotros, sino de litigar en tribunales”, afirmó el secretario de Finanzas municipal.

Francisco Martínez mencionó que por la inscripción del embargo están bloqueadas las claves catastrales del inmueble y por ello los propietarios no pueden proceder a la venta de sus lotes.

También, indicó que con el embargo se busca generar una garantía por el adeudo de Central Park con el municipio en materia de predial.

Este proceso de litigio inició porque, hasta ahora, los propietarios del desarrollo habitacional y comercial no se han acercado al gobierno para solucionar el tema. Por ello, Francisco Martínez invitó a los dueños a regularizar su predio.

Detalló que el embargo se inscribió específicamente contra la plaza comercial del desarrollo y un lote adjunto desocupado, y que el valor de ambos está por definirse con el avalúo que se realiza.

“El litigio no es contra los inquilinos, es contra los propietarios originales que son dueños de las torres, quienes no han tenido ningún acercamiento y los inquilinos sí quieren regularizar, pero ahí estamos entramados mientras el dueño original no tenga ningún avance”, explicó.

Actualmente, declaró el secretario de Finanzas, el desarrollo no ha llevado a cabo el pago del Impuesto Sobre Traslado de Dominio, puesto que primero tendría que pagar el predial, constituirse como condominio y después realizar la operación traslativa de dominio.

Central Park está compuesto por un área comercial y de servicios, así como una zona residencial, las cuales forman una Unidad Condominal Maestra en una superficie aproximada de 76 mil metros cuadrados, que fue constituida y detonada por la empresa desarrolladora Citicapital y el Grupo Financiero Monex.