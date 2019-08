Bancos retrasan entrega de recursos de programas federales : 'superdelegado' en Querétaro

QUERÉTARO, Qro.- La Secretaría del Bienestar en el estado ha tenido dificultades para entregar los recursos a los beneficiarios de los programas sociales, esto por deficiencias operativas de los bancos

Gilberto Herrera, coordinador en el estado de los programas de desarrollo del gobierno federal, refirió que Bienestar entrega los recursos a los bancos y estos tardan hasta semanas para que se refleje en las tarjetas.

Indicó que el gobierno federal tiene un convenio con los bancos que no tienen una ganancia, de tal manera que no le cuesta al erario público la participación de estos en la entrega de los recursos de los programas sociales.

Dijo que a los usuarios de las tarjetas de los bancos no le cobran una comisión y tampoco les piden tener un mínimo de saldo en la tarjeta.

Esta falta de ganancia para los bancos, ha provocado, dijo Gilberto Herrera, que no sea posible pedirles que agilicen la entrega de los recursos.

“Tenemos algunos problemas de entrega y de cruces de saldos, pero ya se están arreglando. Los bancos no ganan nada porque no hay comisiones para los usuarios, no le cuesta al gobierno y por eso no podemos exigirles y nos están ayudando”, indicó.

Herrera manifestó su interés de trabajar con el gobierno del estado para generar propuestas en las que puedan participar en conjunto para llevar proyectos sociales y que estén contemplado en el nuevo presupuesto de la Federación.

En entrevista, indicó que es necesario identificar qué programas y acciones sociales no ha realizado el gobierno federal para que pueda participar el gobierno del estado y aportar una parte de recursos a fin de que se lleven a cabo.

Dijo que la atención de la pobreza no es sólo un asunto del gobierno federal, también responsabilidad de los municipios y los gobiernos estatales.