Ausencia de delegados retrasa trámites con la Federación: Diego Sinhue

LEÓN, Gto.— Tras casi siete meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya hay retrasos en trámites que el estado debe hacer con la Federación debido a la ausencia de delegados, informó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El mandatario indicó que aunque mantiene comunicación con el delegado Mauricio Hernández Núñez, la fluidez de la relación con la Federación no es la misma que solía ser en administraciones pasadas.

Rodríguez Vallejo dijo lo anterior en el marco del acto de entrega de tarjetas Impulso, que permitirán a sus poseedores tener acceso a a partidos de los Bravos, al Parque Metropolitano y la Feria de León.

Serán dos mil 313 tarjetas inicialmente para que las personas beneficiadas de los diferentes programas sociales y de Educafin reciban sus apoyos a través de este mecanismo financiero y puedan retirar el dinero en cualquier cajero automático.

Al programa impulso 2.0 se han afiliado más de 500 comercios que ofrecerán beneficios y descuentos a los portadores del plástico bancario.

Diego Sinhue aclaró que siempre ha sido muy respetuoso de los programas federales e incluso han buscado sumarse; sin embargo, hace falta mayor comunicación e información sobre ellos por parte de Mauricio Hernández.

“Antes teníamos mucho más contacto porque había reuniones con los delegados, hoy la verdad es que no hay mucha claridad, algunos están, otros no; otros no quieren firmar trámites, eso si es un problema”, señaló el gobernador.

Diego Sinhué explicó que anteriormente los secretarios de dependencias mantenían contacto con los diferentes delegados, pero ahora sólo hay incertidumbre .

Esos, dijo, no eran temas que el gobernador tenía que ver. Por ejemplo, en Conagua se quedó una encargada de despacho y la persona no informa porque espera que la ratifiquen.

Desde que la Federación anunció la desaparición de delegaciones, la situación es de incertidumbre; “cada gobierno tiene su propia forma de organizarse pero hoy no se tiene organización”, consideró.