Apoyo federal para 'ninis' quedaría 'chico' a queretanos

Para muchos queretanos, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro les quedará ‘chico’, pues buscan más que tres mil 600 pesos como ingreso mensual. Sin embargo, permitirá atender a una creciente población que ha perdido interés en incorporarse a las filas laborales.

De acuerdo con autoridades y especialistas, la saturación en el mercado de trabajo y salarios poco competitivos, entre otros aspectos, han llevado a que una proporción importante de jóvenes en Querétaro no deseen contratarse en una empresa, sino que buscan oportunidades profesionales y laborales diferentes, en algunos casos por medio del desarrollo de proyectos propios u otro tipo de esquemas de trabajo.

De los 237 mil 413 jóvenes de 15 a 24 años reportados en el estado como no económicamente activos –al segundo semestre de 2017-, 87.3 por ciento se ubica a su vez como no disponibles por no tener interés en los mercados de trabajo, esto es 207 mil 424 personas –88 mil 236 hombres y 119 mil 188 mujeres–, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La información oficial refiere que en 2013 los jóvenes no interesados en los mercados de trabajo sumaban 187 mil 460 en la entidad. Esto significa que el número aumentó 10.6 por ciento entre 2013 y 2017.

El titular del Trabajo en la entidad, José Luis Aguilera Rico comentó que los jóvenes en Querétaro están buscando alternativas distintas en el tema de ocupación, en tanto el estado busca generar oportunidades para ellos desde distintos frentes.

“No es desconocido para nosotros que los mal llamados ‘ninis’ -jóvenes que no estudian ni trabajan- en algunos casos sí están generando o tienen algún empleo, se está dando educación en empresas, y lo que hoy hemos tenido son más de 14 ferias de empleo por año, y los reclutamientos masivos, eso es lo que estamos generando, oportunidades para ellos”, sostuvo.

PANORAMA ECONÓMICO ESTATAL

Aguilera Rico dijo que en el caso de las becas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los queretanos no buscan únicamente un apoyo de tres mil 600 pesos, ya que las condiciones del estado son diferentes a otras regiones del país.

Lo anterior, toda vez que Querétaro ofrece más oportunidades de desarrollo productivo y profesional en distintos ámbitos de la industria, el comercio y los servicios.

“Y lo digo con todo respeto, Querétaro no es como Chiapas, Veracruz, Guerrero, que son estados que están en otras circunstancias lamentablemente, pero la aspiración del joven no es que gane tres mil 600 pesos”, dijo el secretario.

Por ello, agregó, hoy en día, además del programa federal, las autoridades del gobierno del estado cuentan con sus lineamientos como parte del Plan Estatal de Desarrollo, que consideran el impulso de la actividad económica entre este segmento de la población.

“Tenemos ferias de empleo, reclutamientos, y las empresas en el estado tienen también programas de capacitación”, expuso.

Añadió que para Querétaro, se tienen consideradas alrededor de 39 mil becas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, aunque se tiene que esperar para ver cómo operará realmente el esquema.

Por su parte, el economista de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), César Augusto Láchira Sáenz, consideró que el apoyo que se dará a los jóvenes para que se capaciten ayudará a la reestructura productiva e impulsará la generación de empleo hacia futuro.

“Implicará una disminución en el desempleo, porque hablaremos de desarrollo y ocupación en áreas específicas que se atenderán”, comentó.