Año preelectoral favorecerá a la industria de la construcción: CMIC Querétaro

El factor político podría ser clave para la recuperación en 2020 del sector construcción, en contraste con la desaceleración que vive este año, aseguró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Álvaro Ugalde.

Pronosticó que el gobierno federal aplicará en el próximo presupuesto los recursos en obra pública que no ha destinado este año debido a que 2020 es preelectoral y buscará ofrecer buenas cuentas en materia de infraestructura.

En entrevista con El Financiero Bajío, el presidente de la CMIC indicó que este año es de cautela en la inversión pública, pero el siguiente podría ofrecer un crecimiento a favor del sector de la construcción, sobre todo para las Pymes, que actualmente son las más afectadas con la falta de obra pública, principalmente federal.

El empresario comentó que la actividad de obra pública que realiza el gobierno estatal y algunos municipios no es suficiente para el sector de la construcción.

Este año, añadió, la situación va de regular a mala, y sólo se esperan números negativos y que comiencen a registrarse datos de recesión. Indicó que la situación se agudiza porque se cruza la temporada de lluvias y esto limita el poco trabajo de las empresas.

—¿Cómo evaluaría la situación actual hoy?

Entre regular y mala. Traemos muchos problemas, principalmente las constructoras micro, pequeñas y algo las medianas: Creo que este año va a seguir con tendencia a la baja, porque no va a llegar la participación federal al estado, ya para el medio año que sobra ya no alcanza, además ahora viene la época de lluvias y terminan el 30 de noviembre, eso nos retrasa obras, Asimismo, en el último mes del año ya no se hace nada porque se cierra el ejercicio fiscal. Entonces tenemos muy poquito tiempo. El año que entra estoy seguro que se le va a inyectar todo por cuestiones políticas. Lo que se le vaya a invertir el año que entra, más lo que no se invirtió aquí este año, se va a meter en 2020 y creo que va a darle el levantón. Este año incluso la iniciativa privada tiene obras paradas como algunos fraccionamientos que iban a invertir y no lo hicieron por las decisiones del gobierno federal.

—¿Qué hacen los empresarios de la construcción al respecto?

Hacer lo nuestro. Ahora no nos queda otra que capacitarnos, ir adecuando oficinas, empleados de confianza, invertirle ese tiempo en eso. Hacer reingeniería en nuestra empresa, cuestiones de ese tipo. Creo que la cautela es la que debe de regir. Por supuesto, estar aliados comercialmente con Estados Unidos nos beneficia por la vecindad que se tiene. El problema está en los contenidos y restricciones y aranceles que no han sido difundidos. Tener un tratado nos ayuda mucho porque es la vía, es el protocolo para hacer negocio, si no lo tuviéramos sería más difícil.