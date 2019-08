Ahorradores de Caja Libertad no corren ningún riesgo: Santiago Nieto

QUERÉTARO, Qro.- Los ahorradores y socios de la institución financiera Libertad Servicios Financieros investigada por el caso Collado, deben estar tranquilos, ya que sus recursos económicos no corren ningún riesgo, fue el mensaje del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

Esto luego de que se conociera que 10 cuentas están bajo investigación de la autoridad por el delito de lavado de dinero.

Entrevistado al terminar su participación en el programa del Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, reveló que sólo se han congelado las cuentas de quienes participaron como funcionarios de la sociedad financiera.

"El dinero de los socios no corre ningún peligro, ni de los ahorradores, es importante señalar que los flujos económicos de la Sofipo se encuentran por encima de los márgenes oficiales. Estamos en un proceso que no requiere ningún tipo de intervención, y eso es importante para que los ahorradores sepan que no existe un riesgo que venga por parte de la unidad de Inteligencia Financiera o de cualquier otra área que inmovilice a la Sofipo", dijo.

Nieto Castillo recordó que la institución financiera cuenta con dos millones de cuentas y solo 10 son las que se encuentran bajo investigación por lavado de dinero.

Mencionó que está acreditado que hubo lavado de dinero en operaciones de clientes y/o miembros del consejo o directivos de Libertad Financiera, sin embargo, es mínimo.

"La operación de la Sofipo se mantiene de una forma regular. Estamos investigando a todas las personas que han sido detectados por nuestro modelo de riesgo", refirió.

Santiago Nieto dijo que 50 personas estaban bajo análisis, pero sólo en 10 casos se investigan, se denunciaron ante la Fiscalía General de la República y se les bloquearon sus cuentas.

En un análisis de las operaciones de la institución vinculada al caso del abogado Juan Collado, se determinó que la gran mayoría de operaciones se encuentran en la normalidad, con lo que no es necesario inmovilizarla.

"En realidad se trata de personas que formaron parte del Consejo Directivo y que fueron clientes de la Sofipo a quienes estamos investigando, se han presentado las diez denuncias ante la Fiscalía General de la República y se han bloqueado las diez cuentas", expuso el funcionario.

MEADE NO ES INVESTIGADO

Por otra parte, Nieto Castillo informó que por el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha iniciado alguna denuncia o investigación en contra el ex candidato presidencial, José Antonio Meade, relacionado con la investigación hecha a Rosario Robles.

"No tenemos ninguna investigación con respecto al candidato presidencial Jose Antonio Meade", dijo Santiago Nieto, titular de la UIF.

Respecto al ex presidente, Peña Nieto, comentó que "no se ha llegado a ese momento de la investigación".

Santiago Nieto señaló que la UIF no investiga a Meade porque el asunto tiene que ver con el ejercicio de Rosario Robles como funcionaria y secretaria de Sedatu y porque no existe algo que lo vincule con el caso.

Señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 105 convenios de colaboración entre la Sedesol y Universidades que utilizaban el esquema de adjudicación directa hacia las universidades y subcontrataba a empresas fachada.

Esto sirvió, dijo, para congelar las cuentas de Rosario Robles. La Unidad está en proceso de revisión de la información para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por este caso.

El titular de la UIF estuvo en Querétaro para participar en un encuentro con la la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade Colegio de Abogados).