Advierte Coparmex de Querétaro contracción económica

Las compañías en Querétaro, y en el país en su conjunto, tendrán que enfrentar una desaceleración económica en el transcurso de este año, advirtió la presidenta del centro empresarial de la Coparmex en la entidad, Lorena Jiménez Salcedo.

“Hemos observado una desaceleración desde finales del año pasado como consecuencia de varios escenarios, por lo que vislumbramos un escenario de estable a contracción sin visión de crecimiento (para 2019)”, dijo en entrevista.

La titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado consideró que el gobierno federal ha dado señales que han generado cierto nerviosismo en los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que provoca que busquen mercados con mayor expectativa de crecimiento y con mejores condiciones.

Además, expuso, la expectativa de crecimiento para México también se manifiesta a la baja, de hecho la más optimista es la de la Secretaría de Hacienda que proyecta 2 por ciento para 2019, mientras algunos bancos, como Bank of America, han proyectado un crecimiento de tan sólo 1 por ciento.

Ante este panorama, Jiménez Salcedo indicó que la confianza de los empresarios también se ha reducido en los últimos meses.

“Siempre lo he comentado, el trabajo no se puede detener y nosotros los empresarios tenemos que continuar trabajando como hasta ahora. Claro, analizando el panorama económico nacional e internacional, pero no podemos parar”, aseveró.

La presidenta de Coparmex hizo un llamado a los empresarios para seguir invirtiendo en el país, a pesar de la incertidumbre que continúa presentándose a nivel nacional.

“La incertidumbre seguirá dependiendo las decisiones que se vayan tomando a nivel federal, (pero) como siempre lo decimos, Querétaro tiene otra dinámica, responde a un trabajo efectuado durante muchos años para que sigan llegando empresas y se genere empleo”.

La líder empresarial declaró que es fundamental que el sector privado esté debidamente informado sobre la forma en que a partir de este año se distribuye el presupuesto federal, sin generar pánico.

“No tenemos ni que estar generando pánico, ni más incertidumbre, al contrario, vamos entre todos a ver cómo sí sacamos adelante al país”, puntualizó.

Comentó que no se trata de tomar precauciones, sino de que los empresarios analicen sus oportunidades de negocio y decidan en dónde y cómo pueden invertir.