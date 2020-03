Volvo S60: El príncipe del trueno

La sueca siempre ha sido muy cuidadosa de los detalles y este S60 no es la excepción. A primera vista, es un sedán estilizado y elegante; al manejarlo, una maquina tecnológica y muy capaz.

Una de las atracciones estéticas que más destacan son las luces LED frontales adornadas con los DRLs “martillo de Thor”, en alusión al dios nórtico del trueno y fuerza. Hacen parte también del renovado lenguaje de la marca que ahora está presente en todos los modelos.

Adicional, las líneas estilizadas resaltadas por su propia sombra, rines de 19 pulgadas de aluminio, neumáticos de bajo perfil y detalles en cromo, hacen que se sienta como un auto muy elegante. Por dentro, encontramos un espacio monocromático con detalles en aluminio interrumpido por una enorme pantalla vertical en el centro del tablero y que, en su funcionamiento, parece más una tablet de alta gama.

En el interior, los materiales al tacto sólo transmiten buena calidad. Y al manejar el auto confirmamos el excelente ensamblaje de las piezas, al igual que la insonorización. La palanca de cambios es un poco rígida favoreciendo la precisión en la selección de opciones, pero siendo poco eficiente cuando se requirieren hacer movimientos cortos y consecutivos.

Ya han pasado un poco más de cinco años desde que la Volvo comenzara a poner su plataforma modular SPA en sus vehículos y uno de los primeros fue el Volvo S60. Si juntamos este desarrollo con un motor de dos litros turbo capaz de generar 254 hp con una tracción integral, el resultado es una conducción fenomenal.

Seguramente en la cotidianidad no usaremos todas las capacidades de este auto; sin embargo, no hay nada mejor para hacer rebases, tomar curvas y disfrutar las carreteras a una buena velocidad. Al acelerar fuerte, se siente la entrega de potencia gracias al turbo. En todo momento presume una conducción con firmeza, dinámica y muy segura. La dirección es muy precisa, no hay batalla alguna con el volante.

Este, por el momento el único modelo de Volvo en el segmento de sedanes es definitivamente un auto ideal para quienes buscan la combinación entre un buen desempeño con una excelente comodidad.