Toyota Tacoma 2020: ¡MALTRÁTALA!

Si bien no hemos visto cambios generacionales importantes en la Tacoma, las ligeras actualizaciones y puestas al día en términos de equipamiento la hacen uno de los rivales a vencer por la nueva ola de pick-ups medianas de varios armadores.

Sandowalsky

Tacoma está más pensada para funcionar como un vehículo de trabajo, tanto por su construcción de chasís sobre bastidor, como por las evidentes características de una pick-up. Es un vehículo que se comporta a la altura de varios SUVs grandes, con un manejo obediente y ágil, e incluso permitiéndonos llevarla a ritmos rápidos en carreteras y autopistas sin tener el menor temor a que nos haga un extraño.

Sandowalsky

Su mejor escenario sucede en caminos no asfaltados e incluso en lugares donde no hay brechas. La capacidad todoterreno es especialmente buena debido no sólo a la altura respecto al suelo, sino también a las cortas distancias entre los ejes y el frente y la defensa trasera (voladizos), permitiéndonos atacar terrenos y pendientes muy inclinadas sin lastimar el vehículo.

Si los caminos son complicados bastará conectar la tracción integral 4x4 en el modo 4-High para accionar el empuje de los cuatro neumáticos y librar con soltura prácticamente cualquier camino complicado. Si esto no es suficiente y en lugar de veredas tenemos una montaña enfrente, el modo 4-Low acoplará la caja reductora y tendremos prácticamente el par motor de un buque de guerra para subir lento, pero con toda la “garra” necesaria para cruzar cualquier obstáculo

Sandowalsky

Por dentro, de todo, desde cinco plazas muy cómodas hasta el equipamiento más completo en el segmento, pero lo más valioso es la sensación de calidad de todo el habitáculo.

El balance final es muy bueno a pesar de que no se trata de un nuevo modelo de Toyota sino de un facelift. Las capacidades y su reputación son el mejor argumento para elegir un vehículo como este, aunque la competencia cada día es más agresiva.