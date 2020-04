TOP 10 de videojuegos para los amantes de los autos

La lista es inmensa. Si nombráramos a todos los “buenos” videojuegos, no terminaríamos; sin embargo, estamos convencidos de que ésta es una muy buena selección de algunos de los más importantes de la industria.

Gran turismo 1 (1997)

Para su época, introdujo muy buenos gráficos, además de contar con la impresionante cantidad de 140 autos. No sólo es considerado una revolución en los videojuegos automotrices, sino que fue de los pioneros en dar a conocer el Sim Racing.

Grand Prix 4 (2002)

Esta entrega nos regala una gran simulación dentro del monoplaza y el irremplazable sonido de un F1 de la temporada 2001. Ofertó un comportamiento al volante bastante fidedigno, que se adaptaba a las condiciones climatológicas. Cada ajuste que le realizaras al juego simbolizaba un cambio importante en el desempeño del vehículo.

Richard Burns Rally (2004)

Este videojuego entregó increíbles gráficos y la física detrás de cada vehículo estuvo muy bien lograda. Los derrapes en diferentes condiciones y la velocidad que te hacía experimentar este juego serán irrepetibles. Como extra, Burns tiene el increíblemente sexy Subaru Impreza WRX STi.

Need For Speed: Underground 2 (2004)

Este fue el primero en la serie Need For Speed que presentó un mundo abierto. La cantidad de características que puedes personalizar en este juego es irreal. Pintura, alerones, rines e inclusive los gráficos que aparecían en tu tacometro, las combinaciones son ilimitadas.

Gran Turismo 4 (2005)

La evolución del Gran Turismo fue increíble. Cuenta con mejores gráficos y podías correr con una gran gama de vehículos (alrededor de 720). Es un videojuego para dedicar cientos de horas.

Need For Speed: Most Wanted (2005)

Incluye el auto más icónico de toda la franquicia: el BMW M3 GTR GT. El balance perfecto entre carreras, persecuciones policiacas y la cultura urbana automotriz hace de este juego una experiencia memorable.

Forza Motorsport 4 (2011)

Puedes tener un garage en común con tus amigos, además de la colaboración del equipo de Top Gear con su pista de pruebas y la narración de Jeremy Clarkson para algunos modelos en modo Autovista.

Assetto Corsa (2014)

Imprime un manejo bastante fidedigno para cada vehículo. Engloba una buena lista de autos, desde la década de los 50 hasta algunos hypercars de la era actual. No esperes un juego “casual”, si no uno para sacar todas las habilidades y técnica detrás del volante.

Project Cars 2 (2017)

El manejo detrás del volante es adictivo, la física junto con el sonido imprime en cada auto una sensación bastante realista. La adición de decenas de pistas se agradece y la facilidad de juego en modo multijugador es exquisita. Este juego aglomera más de 180 autos, nueve disciplinas, 29 series del deporte motor y más de 130 pistas.

Forza Horizon 4 (2018)

La ampliación del catálogo de autos es muy notoria. En cuestión de gráficos, es excepcional, quizá la manera de manejo o el deterioro que sufren los coches no sea tan realista como en otros juegos, pero te mantiene atento y emocionado por las aventuras que puedes afrontar. Nos atrevemos a posicionarlo como uno de los mejores juegos de la década.