Suzuki pisa fuerte en el mercado mexicano

Las ventas de autos en México siguen a la baja y las proyecciones para 2020 no son alentadoras. Pero no todas las marcas la están pasando mal. El fabricante japonés Suzuki, creció sus ventas 18.3 por ciento en 2019, hasta las 31 mil 211 unidades desde las 26 mil 380 comercializadas en 2018.

Suzuki, que durante una década se mantuvo como un jugador pequeño en el mercado mexicano, ha empezado a llamar la atención de los consumidores con sus renovados modelos que, a diferencia de las generaciones anteriores, lucen un diseño más atractivo así como motores más potentes y eficientes. Los directivos de la marca creen que Vitara y Swift, además de las variantes Boosterjet de Vitara y S-Cross, impulsarán las ventas de Suzuki este año, debido a que sus motores tienen la certificación Euro 5, requerida para obtener, hasta en dos ocasiones, el holograma doble cero en la Ciudad de México, un mercado que representa una tercera parte de las ventas de Suzuki.

Los directivos de la marca nos confirman que este año se concentrarán en seguir impulsando la venta de su portafolio y descartaron la llegada del Jimny, un vehículo que en 2019 obtuvo el galardón de World Urban Car of the Year 2019 durante el New York International Auto Show. ¿La razón? Suzuki produce solo 100 mil unidades anuales de este modelo para abastecer la demanda global, que es diez veces mayor. Actualmente Europa y Japón concentran prácticamente todo el inventario, por lo que habrá que esperar a que haya más producción para verlo rodar en México.