Suzuki Ignis: todo sobre el nuevo chico

Lo conocemos hace poco más de cuatro años y desde entonces no había cambiado prácticamente nada. Tampoco es que lo necesitara. Pero este facelift, que suponemos es de mitad de ciclo de vida, llega con muy pocos cambios. Son tan pocas las diferencias que, si no las numeramos, no las notarás.

Sandowalsky

La lista se resume a lo siguiente: una nueva fascia delantera, parrilla y parte inferior de la fascia trasera, rines, nueva tapicería, cabeceras ajustables, LEDs traseros y cámara de reversa. El cromo al frente ahora es aún más evidente.

TODO IGUAL (BIEN) POR DENTRO

En el habitáculo nada cambia mucho. Sólo una pieza es apreciablemente diferente o se percibe como tal por la combinación de colores. Tenemos una pantalla de infoentretenimiento de siete pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto como el centro de todo. No nos fascina la operación sin botones, pero al menos es clara e intuitiva.

Sandowalsky

Aire acondicionado para las versiones GL, climatizador para las GLX. Comandos al volante y un cuadro de instrumentos mayoritariamente análogo, pero con una computadora de viaje digital a un costado.

Los asientos son cómodos, pero sobre todo nos ayudan a tener una posición de manejo decente. Lo bueno es la visibilidad en todas direcciones. Lo malo, que la columna de dirección no tiene ajuste telescópico y nunca terminas de estar cómodo al 100% a menos que seas chaparrito.

Sandowalsky

En seguridad nos queda a deber, pues tiene lo mínimo de lo mínimo. Dos bolsas de aire y frenos ABS... y ya. Desafortunadamente aún no hay pruebas de impacto de esta versión en LATIN NCAP. Los panoramas alentadores le dan tres estrellas a una versión europea más equipada, lo que no pinta muy bien para el local.

¿ES EN VERDAD UN NANO SUV?

Quizá por la forma de construcción (carrocería sobre bastidor) Suzuki lo nombra Nano SUV, un segmento que técnicamente no existe.

Lo que lo puede hacer parecer un SUV son las proporciones y la altura con respecto al suelo: 28 cm son la clave para librar cualquier obstáculo en el camino. Además, el área acristalada ayuda no sólo a la buena visibilidad, sino también a parecer un SUV pequeñín sin serlo.

Sandowalsky

En esencia se trata de un citycar, monovolumen subcompacto o key car, como les dicen a estos micro autos en Japón. Ruedas pequeñitas y motor que apenas supera los 80 hp son la clave para su buen manejo, sobre todo porque es muy ligero. Se siente ágil y el motor responde bien a pesar de la altura de CDMX. No obstante, la caja es una CVT continuamente variable, recomendable sólo para quienes viajan mucho en tránsito urbano. Para los que quieran sacarle todo el jugo posible al 1.2 l, lo mejor es la caja manual, además, tendrán un consumo aún más bajo.

DIVERSIÓN AL VOLANTE

Sandowalsky

La mejor parte es el manejo. La dirección no es tan directa, pero sí es precisa y relativamente suave. Bien para la ciudad. La suspensión es bastante ágil para calles agrestes, aunque tiende a rolar un poco de más en curvas cerradas. Filtra bien las irregularidades y no transmite ruidos extraños al interior. Los frenos no son nada sorprendentes, pero con el peso tan ligero de Suzuki Ignis 2021, siempre responden acorde a lo esperado.

Sandowalsky

La combinación de todos estos elementos hace que manejar el nuevo Suzuki Ignis 2021 sea fácil y divertido. De alguna forma, a pesar de algunas carencias, es uno de nuestros autos urbanos favoritos. Los precios subieron 5, 7, 10 y 12 mil pesos en cada versión, respectivamente, lo que es de entender y casi de aplaudir. Bien hecho Suzuki.