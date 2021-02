Samsung Galaxy Fold 2: ¿Todo en uno?

A primera vista, no es más que un teléfono grueso, con una pantalla estrecha y poca ergonomía, pero si optas por este Fold 2, no será para tenerlo cerrado, sino por lo que puede hacer cuando lo despliegues.

Al abrirlo, la historia cambia completamente. La pantalla de un poco más de 15 cm de alto pasa de 6.8 cm a 12.8 cm de ancho, haciendo que en verdad se perciba enorme. Si tienes manos pequeñas, se sentirá aún más grande, pero a diferencia de la primera generación, esta entrega se siente mejor y más robusta.

Al pensar en un teléfono plegable, la desconfianza y el sentir que es frágil es lo primero que pasa por la mente, pero este Fold 2 nos dice todo lo contrario. La bisagra está muy bien ejecutada, con buenas terminaciones y permitiendo un movimiento fluido. No sabemos el desgaste que pueda soportar en 3 o 4 años el uso diario, pero a primera vista, da la sensación de durabilidad y calidad.

Cuando el teléfono está desplegado, las dos partes hacen un match perfecto; sin embargo, la división de la pantalla es muy notoria por la hendidura que se forma debido al pliege que se hace. Cuando la panatlla esta en negro puede ser un poco molesto pero con el paso de los dias y el uso, ese detalle pasa a segundo plano.

Con más experiencia de uso, también nos fuimos acostumbrando a su tamaño, tanto que sólo lo doblamos para guardarlo en repetidas ocasiones. Visualizar las aplicaciones en un tamaño como ese tiene su encanto, sobre todo si estamos reproduciendo contenido multimedia, jugando o hasta leyendo. Esto es definitivamente incómodo en la pantalla frontal.

Otro tema a tener en cuenta es la escritura. Con manos cortas, la posibilidad de hacer cambio de teclado o adaptarlo al movimiento natural de los dedos es muy necesario, y aún así, no se siente tan fluido. Si estamos redactando o teniendo un flujo constante durante mucho tiempo, puede cansar.

Además, la doble pantalla se puede doblar a 90 grados y mantenerse así, permitiendo que el teléfono sea la misma base. En esta posición se pueden usar todas las funciones, y algunas aplicaciones optimizadas para este teléfono como la cámara, nos permiten visualizar la toma en una y las funciones en la otra.

Hay que aceptarlo, tiene ese je ne sais quoi que nos hace pensar que algo así para el día a día podría ser interesante. Hasta es posible que ya no necesitemos de una tableta o iPad; sin embargo, sentimos que aún le hace falta algo, pero ese algo, es quizá más desarrollo. El hecho de que no sea a prueba de agua, es entendible pero no perdonable. No estamos seguros si valga la pena en este momento, de que es un productazo, lo es.