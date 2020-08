Mitsubitshi Mirage 2021: prueba de manejo del último Samurai

Este pequeñín tiene relativamente poco tiempo en nuestro mercado, quizá sea apenas la “segunda” generación desde que lo vemos por acá, pero en realidad estamos frente al segundo facelift de la sexta generación de Mirage.

Es raro que una marca no cambie por completo un modelo en tanto tiempo, pues en esencia este mismo Mirage se fabrica desde el 2012, con sus respectivas actualizaciones visuales. Sin embargo, con más de ocho años a sus espaldas, el renovado Mirage G4 se siente un modelo vigente y, sobre todo, sigue sorprendiendo con buenas y nuevas tecnologías para mantenerse al día.

Al tratarse de un facelift, todo lo mecánico y técnico se mantiene, es decir, utiliza la misma plataforma, motores, caja, dimensiones y especificaciones generales. Sin embargo, ahora incluye muchas novedades en equipamiento, imagen y acabados. Se pone al día y lo hace de muy buena gana.

ESCUDO EN MOVIMIENTO

El nuevo lenguaje gráfico de la marca, Dynamic Shield, llega a este subcompacto para darle una imagen más moderna, fuerte y dinámica. Faros y fascias son diferentes, e incluso pueden incorporar iluminación 100% LED en la versión más equipada. En general, la actualización de imagen le cayó bastante bien, pero las novedades no se detuvieron con la cirugía estética.

El interior también recibió buenas actualizaciones, incluida una nueva pantalla de infoentretenimiento de siete pulgadas compatible con Apple Carplay y Android Auto. Además, algunas versiones cambian el aire acondicionado manual por un climatizador automático. Detalles de colores diferentes y nuevos tapizados rematan el interior, pero quizá lo más interesante de esta actualización de Mirage está en el rubro de seguridad.

Está claro que no somos un país donde las marcas ponen todos sus sistemas de seguridad disponibles, pero dentro de un segmento que busca ahorrar todo lo posible, Mirage G4 merece un aplauso. No sólo frenos ABS con EBD, también incorpora asistencia de frenado de emergencia y control de tracción/estabilidad, además de un útil monitor de presión de neumáticos, que no sólo asiste en seguridad, sino que nos ayuda a mantener los consumos de combustible bajos.

Sin embargo, este mismo modelo fabricado en Tailandia, llega a otros países con seis bolsas de aire, mitigación de colisión trasera con detección de peatones, alerta de abandono de carril y hasta asistente de arranque en pendientes, sistemas que lo pondrían en una especie de súper liga, pero los costos no permiten tanta parafernalia en México. No obstante, ofrece mucho más que otros de sus rivales en el segmento, algo digno de aplaudir, aunque cuatro bolsas de aire extra sí que se agradecerían.

CUANDO MENOS ES MÁS

Bajo el cofre no hay ninguna novedad, el mismo tres cilindros de 1.2 litros sigue moviendo a este pequeñín, con potencia apenas para movernos con soltura, pero no como para ser aventurados en rebases temerarios o aceleraciones a fondo. Puede montar una caja manual de cinco velocidades o una automática CVT. La manual nos deja exprimir todos y cada uno de los 76 hp, mientras que la CVT hará el manejo más cómodo y suave, aunque un tanto más lento.

Lo verdaderamente importante es que sin importar la caja que elijamos, Mitsubishi Mirage G4 puede alcanzar hasta 26 km/l en condiciones ideales, lo que se traduce en una muy buena cifra promedio de 21 km/l. Está claro que no se trata de un vehículo de altas capacidades dinámicas, pero el manejo en general no es malo, mucho de ello gracias a los poco más de 900 kg de peso.

Con todo y la curiosa vibración en ralentí, típica de los motores de tres cilindros, Mirage G4 2021 se maneja fácil y sin problemas. La suspensión es suave, pero no destaca por el buen filtrado, mientras que la dirección destaca, primero, por su reducido radio de giro, lo que lo hace muy maniobrable en ciudad, y segundo, por la asistencia eléctrica, que repercute exactamente en lo mismo. Los frenos nunca sufrirán de más gracias a lo ligero del auto.

Aunque los 15 mil pesos más por cada versión equivalente del nuevo modelo no suenan a mucho, tampoco es el más barato del mercado, por lo que la seguridad y la economía de combustible son sus cartas más fuertes.

FICHA TÉCNICA

Motor

L3, 1.2 l, 73 hp

Transmisión

Manual de 5 velocidades o automática tipo CVT, tracción delantera

Desempeño

Vel. Máx. 172 / 170 km/h

0-100 km/h: 12.8 / 14.0 s

Rendimiento

21.0 km/l, tanque: 42 l, autonomía 882 km

Neumáticos

185/55 R15 82V

Seguridad

Dos bolsas de aire, ABS, EBD, BA y ASC

Gama de precios

De 229,300 a 275,300 MXN

Unidad probada

GLS CVT: 275,300 MXN