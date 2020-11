MG llegó México y ya manejamos sus tres modelos. Esto es lo que ofrecen

Tras una de las evoluciones más grandes de la industria automotriz, China por fin se hizo de una de las marcas de origen británico más conocidas del siglo pasado: MG. Hoy, grupo SAIC, el nuevo propietario de MG, es el mayor fabricante de autos en China y el séptimo a nivel mundial.

La línea de nuevos productos poco o nada tiene que ver con lo que conocíamos de Morris Garages en el pasado, aunque buscan mantener la identidad e historia de la marca británica… llevada al siglo XXI. MG ahora se enfoca en modelos nuevos y modernos, con ganas de competir con las marcas de volumen más relevantes a nivel global, con paso firme, pero gradual.

Para diferenciarse, MG mantiene un centro de diseño en Londres, dando un toque particular a sus productos. Aunque reconocemos que los modelos actuales son diferentes, encontramos muchos detalles que nos hacen pensar en modelos de otras marcas, al menos en los tres que hemos visto hasta el momento. Esto cambiará en el futuro, con una nueva línea de productos diseñados en Inglaterra que debutarán con una imagen fresca y única en los próximos meses y años.

UN POCO DE HISTORIA

Podríamos contarles todo un tratado respecto a la historia de la marca, sus orígenes, cambios de dueños, asociaciones con otras marcas y grupos, pero basta recordar lo arraigada que está con la industria automotriz inglesa, conectada con Mini y Sir Alec Issigonis, o los mismísimos William Morris y Cecil Kimber, quienes establecieran la empresa en 1924.

Las siglas MG vienen de Morris Garages, un distribuidor de la marca Morris en Oxford, quien en su momento comenzó a fabricar sus propias versiones de estos autos.

Habiendo pasado por las manos de Morris Garages Limited, M.G. Car Company Ltd, British Motor Corporation, British Motor Holdings, British Leyland, Austin Rover, Rover Group, MG Rover Group y Nanjing Automobile Group, ahora es parte del conglomerado SAIC, con sede en Shanghái, China.

Como referencia, SAIC no sólo fabrica sus propios autos y ha creado marcas como Roewe (que fundó cuando no pudo hacerse de MG Rover de manos de BMW en 2006), sino que también trabaja en asociación con otras grandes marcas como General Motors y Volkswagen en empresas locales en China como SAIC VW y SAIC GM. Estamos frente a uno de los más grandes conglomerados automotrices globales, con experiencia en manufactura, conocimiento en desarrollo, 11 marcas y/o joint-ventures muy fuertes y 4.4 millones de vehículos fabricados el año pasado.

AHORA EN MÉXICO

MG Motor México llega con mucha fuerza, concesionarios ya abiertos y una estrategia de crecimiento de la mano de los más grandes grupos de distribución en nuestro país. Para distinguirse de los demás, la marca proporcionará una garantía y asistencia en carretera de siete años. Adicionalmente, como parte de la estrategia de lanzamiento, los MG de este 2020 tendrán los primeros siete servicios de mantenimiento sin costo, es decir, tres años y medio de mantenimiento incluidos.

Para cerrar su agresiva estrategia de llegada al mercado, ofrecen una taza del 5.5% sin comisión por apertura en alianza con Banorte, y convenios con varias aseguradoras para que desde el día uno, los nuevos clientes de MG puedan disfrutar de una experiencia completa como lo harían con cualquier otra marca en el mercado.

Sólo el tiempo, los años y su estrategia postventa nos dirán qué tan recomendable es hacerse de uno de estos autos, pero, por el momento, desde una perspectiva exclusivamente de producto y respaldo de marca, todo suena muy bien.

LOS MODELOS DISPONIBLES

De entrada, son dos los que hoy mismo se pueden probar y comprar: MG5 y MGHS, un sedán compacto y un SUV compacto de alta gama. No obstante, ya está en preventa el MGZS, un SUV subcompacto con precios bastante interesantes que llegará dentro de poco.

En términos generales son autos que se ven muy bien, pero que no proponen demasiado en términos de diseño, e incluso pueden recordarnos en algunos detalles a vehículos como VW Jetta y Mazda CX-5 de generación anterior, pero basta verlos bien, con calma y de frente para entender que en verdad no se parecen realmente. Quizá lo único que nos hace ruido al respecto es que en China ya se presentaron los herederos de estos tres modelos, y si bien aún no se comercializan ahí, el trabajo visual del centro de diseño de MG en Inglaterra es espectacular. Así que, si estos se ven bien, los futuros MG que veremos por las calles se verán estupendos.

MG5 es un trabajo de remarcado de un Roewe i5, por lo que la identidad visual no es parecida a la de HS y ZS. Se trata de un sedán subcompacto de buena calidad, bastante amplio y con una cajuela generosa con más de 500 litros.

A pesar de que las dimensiones se acercan más a las de un compacto, por especificaciones, precios y tren motor, queda por debajo. MG5 está impulsado por un L4 de 1.5 l y 115 hp acoplado a caja manual de cinco velocidades o automática CVT. Destaca por una pantalla táctil de 10.1 pulgadas y cámara de reversa 360 3D en las versiones tope de gama.

MGZS es un SUV subcompacto que comparte mucho con MG5, incluidos motores y cajas. Hay que destacar que los motores de estos modelos utilizan ciclo Atkinsion, lo que trae consigo una menor entrega de par motor (aceleración), pero una mejora sustancial en el consumo de combustible. Habrá que manejarlo con calma.

Este pequeño SUV de imagen bastante bien lograda, se diferenciará por uno de los techos panorámicos más grandes del segmento, pantalla táctil de ocho pulgadas y vestiduras en piel desde la versión de entrada.

MGHS es, por el momento, el modelo tope de gama de MG en México. Se trata de un SUV compacto que presume no sólo diseño, sino calidad, acabados y un muy buen nivel de equipamiento. Es el único por ahora en ofrecer motores turbo, llegando a un 2.0 l de 226 hp, transmisión doble embrague y tracción integral en la versión Trophy.

Destaca por una pantalla de 10.1 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas en versión Trophy, selector de modos de manejo, quemacocos panorámico de grandes dimensiones, purificador de aire con monitor de partículas en pantalla y llave presencial personalizada. Claro que todo esto viene con un precio un tanto sorprendente para la versión tope de gama, bastante por encima del medio millón de pesos.

BIEN Y DE BUENAS

Tras conocer brevemente la gama de MG en México, les podemos adelantar algunas conclusiones que más adelante podremos extender a detalle en pruebas de manejo a fondo, pero hasta ahora, nos dejan con un muy buen sabor de boca.

Como un fabricante global, SAIC nos entrega con MG una marca con productos de calidad, armados bajo los estándares globales y con una propuesta de valor diferenciada. Utilizan a muchos de los mismos proveedores de la gran industria global y, por ende, el producto final está al nivel de sus rivales. Los interiores están bien ensamblados, tienen buenos materiales y el nivel de equipamiento es destacado en la mayoría de los casos.

Dependiendo del modelo, la carga de seguridad va de algo aceptable, hasta muy bien, tanto en sistemas activos como pasivos. Mientras tanto, las evaluaciones en pruebas de impacto, van de las 3 a las 5 estrellas, dejando claro que no sólo compiten por un mercado exigente, sino por uno que se informa y se preocupa por la calidad de sus autos.

Nuestro primer encuentro con la marca fue bastante positivo, creemos que proponen, se diferencian y, sobre todo, ofrecen productos que, en una primera impresión, son de bastante calidad. Bienvenido MG Motor a México.