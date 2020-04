Mercedes Benz GLE 450, un prueba de manejo glamourosa

Aunque parezca un poco extraño, GLE aún conserva cierta esencia de ML, la primera versión de este utilitario premium lanzado en 1997 y precursora de este segmento. Aunque, claramente, esta generación se trata de un vehículo completamente diferente.

Esta versión 2020 deja muy clara la definición de premium. Al entrar a la cabina, lo primero que vemos son las enormes pantallas (son dos en una misma montura horizontal) atravesando la mitad del tablero y haciéndonos sentir más modernos que nunca.

Toda la información está a la mano, y se puede acceder por medio del trackpad del centro o por la versión miniatura del mismo que se ubican en los costados del volante. Ambos fáciles de encontrar, visualizar y manipular sin ver, permitiendo mantener la mirada siempre adelante.

Mientras te acostumbras a tanto color, opciones e información, puede ser un poco abrumador. Si no eres delicado con el trackpad, puedes terminar en opciones del menú que no eran las deseadas. Pero no es nada que el botón de Home no solucione.

De equipamiento no nos podemos quejar. Tiene desde asientos con masaje, hasta portavasos calefactable. Las opciones para acomodar el asiento son más de 16, así que encontrar nuestra posición de manejo perfecta, es muy sencillo.

En cuestión de manejo, es muy notorio cómo, a diferencia de otros fabricantes que se enfocan más al desarrollo de sensaciones deportivas, Mercedes-Benz pone el lujo y confort por delante, y eso se refleja al tomar el volante.

La suspensión neumática permite sentir la carretera, pero no sufrir por las imperfecciones. Es bastante cómoda y suave en cualquiera de los modos de manejo: Confort, Sport o Eco. Adicional, tenemos ayuda con la conducción semi autónoma, que en jornadas largas y en vías bien señalizadas, es de las mejores cosas que nos puede pasar.

La respuesta del motor es muy buena. Pie a fondo en el pedal y se siente una aceleración suave pero contundente. En curvas, la confianza que transmite es proporcional a toda la tecnología que implementa la suspensión y cómo genera mayor tracción según la conducción. La insonorización de la cabina es excelente.

Idealmente este SUV está pensado para cinco pasajeros; sin embargo, si se tiene una familia numerosa, existe una tercera fila que, aunque no tiene el mismo espacio, funciona para trayectos cortos o para los niños. Lo que nos encantó, es que, a pesar de tener esta opción, no sacrifica el tamaño razonable.

¿Para mejorar? Pocas cosas, pero nos hubiera gustado que el “Hey Mercedes” (asistente de voz de la marca) tuviera mejor detección de llamado y una respuesta más rápida. Sin embargo, pasa a segundo plano cuando manejas este SUV Premium. Si combinamos todo esto, más el lenguaje de diseño, sin dudas es una experiencia lujosa y gratificante.