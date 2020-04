Los mejores diseños sobre ruedas en los Red Dot Awards

Los Red Dot Awards nacieron en Alemania para modernizar y promocionar los bienes nacionales, volviéndolos atractivos para venderlos al extranjero. Esta tradición lleva más de 60 años y surgió como una respuesta nacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

El Red Dot se ha convertido en uno de los sellos más buscados por las marcas a nivel internacional. Este premio simboliza la gran calidad del producto en términos de diseño. Cada año, cerca de 18,000 productos de 70 países son registrados para la competencia la cual se divide en tres principales disciplinas: Product Design, Brands & Communication Design y Design Concept.

Honda e y Fireblade SP

Honda

Este año Honda se lleva 3 premios a casa. Por una parte logra dos galardones con el Honda e, obtiene el máximo premio Best of the Best y Red Dot 2020 para Car Design y Smart Product respectivamente. Lo que alguna vez fue un concepto presentado en el autoshow de Frankfurt en 2017, hoy es una realidad en la alineación eléctrica de Honda.

Honda

Este llega como la visión del futuro urbano para los japoneses. Además de autos, Honda también es un referente en el mundo de las dos ruedas. La CBR1000RR-R Fireblade SP completa la trifecta de los premios. Ésta motocicleta llega como la última en portar la insignia Fireblade, y bajo el lema Born To Race y un diseño radical, promete un gran performance en la pista.

Peugeot 208 y 2008

¿Hay algo que éstos jovenazos franceses no hagan bien?. Y no es para menos, desde su debut han adquirido una infinidad de premios y galardones, y quizá el 208 se lleve uno de los World Car Awards 2020. Ambos, tanto el sexy hot hatch, como el deportivo SUV, se llevaron a casa el premio en la categoría de Product Design. Aparte de sus looks únicos, el abanico de posibilidades que ofrecen en su tren motriz es de envidiar. Seguro encontrarás una configuración que se adapte a tus necesidades, ya sean 100% eléctricos, a gasolina o inclusive diésel.

Mazda CX-30 y MX-30

El actual orgullo de los japoneses reside en éstos dos modelos, sin olvidar obviamente al Mazda 3. Este año Mazda puede presumir de la gran calidad de productos que salen de sus plantas. No es casualidad que todos sus modelos sean íntimamente relacionados en su exterior. Y es que su línea de diseño Kodo: Soul of Motion enamora a cualquiera que los vea pasar. El CX-30 llegó para ocupar esa pequeña brecha entre el CX-3 y el CX-5, y se encuentra como finalista para World Car of The Year 2020.

Mientras que el MX-30 representa el primer vehículo 100% eléctrico de la nipona. Ambas SUVs se llevan el premio en la categoría Product Design.

Mazda

KIA XCEED

Los coreanos tampoco se quedaron atrás. Éste año reciben el premio en la categoría Product Design y el Xceed simboliza el premio 25 de los Red Dot Awards para la marca. Prácticamente estamos hablando de un crossover, una combinación de las prestaciones de un SUV con la deportividad de un hatchback. Se le bautiza bajo la categoría CUV, y ofrece mayot dinamismo y diversión al volante pero con un espacio prudente para pasajeros y equipaje. Este vehículo fue completamente diseñado pensado en los clientes europeos, y este año se ofertó su versión Plug-in Hybrid.