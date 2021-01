Llegó a México el nuevo Kia Sorento, un SUV que ha encontrado un buen equilibrio

Un SUV / Crossover grande con capacidad para toda la familia y muchas novedades, el nuevo Kia Sorento 2021 se ve más dinámico y hasta un tanto deportivo. Las líneas están mucho más marcadas y definidas. Encontramos detalles en negro brillante en la parte delantera, laterales y techo del auto. Nos recuerda un poco a su hermana mayor, Telluride.

La parrilla frontal con su famoso “tiger nose” hacen un buen conjunto con las luces LED. Por detrás, tiene escapes simulados y un buen espacio destinado para las letras grandes y llamativas.

Por dentro, el auto se siente espacioso, moderno y equipado. Los materiales son de muy buena calidad al igual que los ensambles. Hay piel en los asientos con textura en los soportes laterales, plásticos no tan duros en el tablero acompañado de una imitación madera que también se extiende hasta las puertas. Aunque no somos fanáticos de ese tipo de detalles, esta se ve muy bien, está balanceada con los otros materiales y aporta estilo.

Eso sí, hay piano black en toda la consola y hasta en la pantalla de infoentretenimiento. Mientras el auto esté nuevo, se va a ver muy bonito, pero con el paso del tiempo será inevitable que no tenga rayaduras. Los detalles plateados la hacen ver moderna.

Cuenta con varios botones tipo palanca, tanto en el volante como para el aire, que son muy prácticos. Así evitamos, por ejemplo para el volumen, oprimir la opción equivocada.

Ni muy grande, ni pequeña. Sorento está en el segmento de los SUV / Corssovers grandes rozando por poco al de los medianos. Sus dimensiones se mantienen casi igual que su generación pasada, con disposición para seis o siete pasajeros.

Tiene un buen espacio en cabina, la segunda fila es bastante cómoda y hasta las piernas de una persona de altura promedio se pueden estirar un poco; la tercera fila es un poco más angosta y hay que jugar con el espacio para los pies, pero permite acomodar las piernas sin mayor inconveniente.

La plataforma de este SUV es la misma que en el sedán mediano K5 y con algunos otros modelos de su hermana Hyundai, y permite que se adapte a diferentes versiones, como las híbridas. Desafortunadamente, para México sólo llega una versión de motor aspirado naturalmente. Las variaciones de precios están relacionadas solamente al equipamiento.

Al manejarlo no nos decepciona, sólo si no tenemos altas expectativas con respecto a la potencia. El motor 2.5 litros está acoplado a una caja de ocho velocidades. Si vamos a un buen ritmo, no le cuesta mucho aumentar la velocidad pero, si estamos intentando ir veloz, los 191 caballos de potencia se pueden quedar un poco cortos. Cuando va una sola persona, no habría problema alguno, pero si utilizamos todas las plazas y la capacidad de almacenamiento, seguramente sí veremos un cambio en su desempeño.

Sin embargo, destaca en otros aspectos. La calidad de marcha es buena. La suspensión es muy cómoda y suave pero sin llegar a ser saltarina. Cuando alcanzamos velocidades por arriba de los 100 km/h se sigue sintiendo segura. La dirección es ligera y responde rápido. Cuenta con un buen aislamiento y no se escucha ningún ruido molesto.

Esta es, sin duda, una de las mejores opciones en términos de relación valor/precio. Por un poco menos de 800 mil pesos, podemos tener un SUV mediano para 6 ó 7 pasajeros, una buena seguridad incluyendo las bolsas de aire y los sistemas extra, así como una buena propuesta de equipamiento que incluye techo panorámico y audio firmado por Bose.

Nos hubiera encantado tener más opciones de compra, al menos una con motor Turbo, pero por ahora, esta tiene un excelente balance.