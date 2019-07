La nueva Jeep Gladiator te llevará a los lugares más remotos de México

Por fin está en México una de los más esperados modelos de Jeep. Gladiator da continuidad a una larga historia de vehículos utilitarios de la marca con una pick-up muy capaz, pero que sobre todo hereda las características 4x4 del mismísimo Wrangler.

En estricta teoría se trata de un Wrangler con mayor distancia entre ejes y con una modesta caja de carga que es capaz de albergar hasta dos motocicletas o 720 kg de carga, además de poder remolcar hasta 3.4 toneladas.

Más que suficiente para llevar cualquiera de nuestros equipos o juguetes de aventura hasta las locaciones más remotas, ya sean motocross, ATVs 4x4, kayaks, bicicletas, equipo de escalada y alpinismo, tablas de surf, aviones ultraligeros o lo que nos mueva a generar hasta esa última gota de adrenalina.

Se trata de alcanzar las locaciones más remotas aún si no existen caminos para llegar ahí con todo nuestro equipo de aventura, algo que prácticamente ningún otro vehículo en el mundo nos puede ofrecer… excepto claro por la Ford Raptor, más grande, cara y veloz, pero no tan capaz en el 4x4 como Gadiator.

No son competidores frontales y, a pesar del tamaño, no tiene otros rivales directos. Sí hay otras pick-ups con reductora y bloqueo de diferencial, incluso algunas con motor diésel, pero una barra estabilizadora desconectable, componentes todoterreno de grado militar y una fama y confiabilidad en sus capacidades y durabilidad a este nivel, no.

No se trata de una pick-up de carga o trabajo, es un vehículo enfocado en llevar la aventura a donde nunca antes la hemos llevado, y desde esa perspectiva, es inigualable.

A México de momento sólo llega la versión tope de gama, Rubicon, por poco más de 1.1 millones de pesos, por lo que no debemos esperar sino las mejores capacidades de manejo 4x4, justo como en el tope de gama del Wrangler.

La mayor diferencia es una mayor distancia entre ejes (con menor ángulo ventral) y un ángulo de salida mucho más bajo que en un Wrangler corto, únicas características de diseño que lo podrían limitar al momento de afrontar pendientes con mucha inclinación.

Sandowalsky

Sin embargo, lo que “pierde” en el todoterreno, lo gana en carretera, pues al ser más largo es mucho más estable circulando por encima de 120 km/h que su primo SUV de tres puertas, con menos nerviosismo en dirección y mejor calidad de marcha, lo que se traduce en trayectos en carretera más relajados y seguros.

Toda la carga tecnológica y de entretenimiento modernos, un sinfín de sistemas y asistencias al manejo para mejorar la seguridad de los ocupantes y la mejor actitud ruda del mercado, hacen del nuevo Jeep Gladiator uno de los más deseables vehículos de nicho del mercado.

Es caro, sí, pero la mezcla de capacidades todoterreno y ahora de carga, en una pick-up moderna y segura, la hacen única, y desde esa perspectiva, vale toda la pena a pesar de lo sediento de su motor.

Y tú, ¿a dónde llevarías un vehículo tan capaz como este?