KIA Seltos: la joya esperada en México

Seltos se posiciona entre el Soul y el Sportage, ampliando la presencia de la marca en México y representando el lanzamiento más importante del año para los coreanos. Con el Kia Seltos, buscarán contender contra el Eclipse Cross, el Trail Blazer e inclusive con el CX-30.

Este SUV subcompacto ha generado un gran revuelo entre el público ya que en cuestión de diseño es todo menos un KIA. Seltos no se parece en nada a lo que ya estamos acostumbrados. Sin embargo, eso no quiere decir que sea feo, todo lo contrario. A diferencia del Soul, el Seltos porta la bandera de un SUV tradicional, con un look bastante moderno.

Sandowalsky

Condujimos la versión GT Line, la más alta de la gama. Donde destacan los faros de proyección LED, faros de niebla y detalles en rojo a lo largo de la carrocería. Cuenta con un motor cuatro cilindros 1.4 l turbo en vez del 1.6 litros naturalmente aspirado de las versiones de entrada.

Al salir de la ciudad notamos que la suspensión es cómoda, pasamos por baches y topes sin dejar de lado el confort. Se siente ágil para sus dimensiones, pero no podríamos catalogarlo como un vehículo deportivo. Probando con modo de manejo Eco, los cambios en la transmisión los realiza a revoluciones bajas, donde el turbo casi no tiene presencia.

Entrando a carretera colocamos el modo Sport. Inmediatamente los gráficos del cuadro de instrumentos cambian, la suspensión se vuelve más rígida y los pedales se vuelven más sensibles. Los cambios los realiza a altas revoluciones, pero tiende a quedarse arriba en el tacómetro. El turbo sí cuenta con un poco de lag aunque para las características del motor se sitúa en un rango aceptable. Con dos pasajeros más equipaje, logramos exprimirlo a 160 km/hr en rectas y en bajadas hasta 180 km/h sintiendo una buena adherencia en curvas.

Seltos podría cojear en que a pesar de que cuenta con buen equipamiento, sus interiores son un poco agridulces. Tiene plásticos duros en la mayoría del tablero, así como en los marcos de las ventanas. Están bien ensamblados, pero la calidad podría ser mejor.

En términos generales Seltos cumple, no es el SUV más dinámico del segmento, pero sí es bastante divertido de manejar. Es un producto bien logrado y tanto su equipamiento como apartado mecánico que ofrece, nos sorprende. Si buscas un producto más refinado, seguramente lo encontrarás, pero por una mayor cantidad de dinero.

Ficha Técnica Motor: L4, 1.4 l /1.4 l turbo, 121 hp / 138 hp Transmisión: Manual de 6 velocidades / Automática 6 Velocidades / DCT- 7 velocidades Desempeño: Vel. Máx N.D. 0-100 km/h: N.D. Rendimiento: 17.00 km/l, tanque: 45 l, autonomía: 765 Neumáticos: 205/65 R16 ó 215/60 R17 Seguridad: Seis bolsas de aire, HAC, ESC, ABS y EBD Gama de precios: De 342,900 a 425,900 MXN Unidad probada: GT Line: 425,900 MXN