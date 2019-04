'Joyas' de Volkswagen engalanan el Museo del Automóvil de Puebla

La ensambladora de vehículos Volkswagen de México informó que lleva a cabo una muestra especial dedicada al Sedán y el New Beetle, que este año finaliza su producción mundial, en el Museo del Automóvil de Puebla (MAP).

Con 11 vehículos de la colección que incluyen un Volkswagen Sedán 1954, año en el que los primeros modelos de la firma alemana, fueron incluidos en la exposición Alemania y su industria, señaló en un comunicado.

“En el marco de los 65 años de la marca Volkswagen en México queremos compartir esta muestra que ha sido especialmente escogida para celebrar a dos modelos emblemáticos: el Sedán y el New Beetle”, indicó Consuelo Minutti Laso, gerente de Comunicación Corporativa de Volkswagen de México.

| Museo del Automóvil de Puebla

Agregó que también muestran el Sedán con el que celebraron 21 millones de unidades producidas y el primer New Beetle producido a nivel mundial, de ahí, que la exposición recorre la historia de dos modelos icónicos, en el país y que juntos, suman más de 3.4 millones de unidades producidas por manos mexicanas.

En 1967, tres años después de la fundación de Volkswagen de México, el Sedán se convirtió en el primer auto que salió de su nueva planta de Puebla.

Asimismo, tres décadas más tarde, desde la misma factoría comenzó la producción, en exclusiva, del New Beetle, un modelo que llegó a exportarse hasta a 80 mercados alrededor del mundo.

| Museo del Automóvil de Puebla

Minutti Laso expuso que la evolución de la planta de vehículos no se explica sin el New Beetle, un modelo con el que no solo creció la armadora en capacidad, sino también en tecnología de producción

“Por eso es tan importante para nuestra empresa el poder compartir con la gente el vínculo tan fuerte entre nuestro origen como marca en el país y nuestro crecimiento. Este próximo periodo vacacional es una oportunidad perfecta para que las familias visiten el MAP, y podrán encontrar además muchas sorpresas”, resaltó.

El Museo del Automóvil de Puebla se ubica en Bulevar Esteban de Antuñano, número 33, en la Colonia Constancia Mexicana de la capital poblana y tiene un horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Adelantó que el sábado 20 de abril, los interesados podrán disfrutar de la Noche de Museos con acceso gratuito al museo, en un horario de 10:00 a 21:00 horas.