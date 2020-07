Jeep Gladiator Moparizado

Nuestro sueño de un Jeep súper capaz e indetenible, ni por invasiones zombi, se materializó en nuestro garaje esta semana. Lo conocimos el año pasado como el regreso de la pick-up de Jeep, uno de los más esperados modelos de la marca de origen militar: Gladiator. Llegó para ser uno de los topes de gama de la marca, pero de paso, también llegó con una etiqueta de precio bastante elevada al ser el más grande de toda la gama Jeep.

Sandowalsky

MOPAR OR NO CAR

La vieja leyenda de los muscle cars de Chrysler modificados, llega en la forma de una de las marcas más importantes del moderno FCA: Mopar. Son los responsables de todas las piezas, recambios y accesorios originales para todas las marcas del grupo FCA.

Por supuesto, al tratarse de Jeep, los accesorios originales, esos que afortunadamente nos permiten personalizar y mejorar nuestro auto mientras mantiene su garantía, incluye piezas que lo hacen más rudo y capaz.

Sandowalsky

El Gladiator Rubicon es un pick-up muy capaz apenas sale de fábrica. Es de hecho el más capaz en el 4x4 en el mundo entero (en su segmento). Está pensado para aventureros que quieren llevar equipo y accesorios de deportes extremos a lugares donde no hay cómo llegar. Alta montaña, ríos escondidos entre la jungla, etc. Aún así, si el nivel Rubicon no es suficiente, la lista de opciones Mopar disponibles incluye hasta 21 accesorios que pueden llegar a sumar 355 mil pesos a nuestro Gladiator.

Sandowalsky

Sí, se ve mejor (todos nos mostraban el pulgar en calle o carretera), pero sobre todo es más capaz, especialmente con el kit de levantado de suspensión y los neumáticos más rudos

Un Jeep Gladiator Rubicon Moparizado suena a exceso, pero para quienes necesiten llegar a los terrenos más remotos y complicados con todo su equipo o juguetes, es la única opción imaginable (de fábrica). A la par llega un consumo de combustible más elevado, mayores complicaciones para movernos en ciudad (no es para eso), y un precio que supera el millón y medio de pesos