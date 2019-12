Hyundai Sonata 2020, uno de los mejores del año

Sonata 2020 es uno de los candidatos a World Car of the Year 2020. Lo que conocíamos de él antes no tiene nada que ver con el nuevo modelo; desde la concepción, la calidad y el casi absurdo nivel de equipamiento disponible, hasta el altísimo nivel de diseño que, aunque no guste a todos, debemos reconocer que está por encima de casi cualquier otro en este año.

La imagen es resultado del maravilloso trabajo de Luc Donckerwolke, chief design officer y vicepresidente ejecutivo en Hyundai Motor Company. Desde su puesto, Donckerwolke supervisa la dirección de diseño y estrategia de Hyundai Motor Group, es decir: Hyundai, Kia y Genesis.

No lo vamos a evaluar por fuera, esa es tu tarea, pero la calidad y cantidad de detalles en carrocería es exquisita. Por dentro, hay excelentes materiales y, sobre todo, un muy buen nivel de ensambles, a pesar de que la versión que manejamos en Los Ángeles aún era un modelo preserie.

De todas las opciones que estarán disponibles, el 1.6 l turbo es uno de nuestros favoritos.

Cortesía

La potencia es buena, y sin llegar a ser un deportivo, la entrega de par es buenísima desde el momento en que nos paramos en el acelerador. Si elegimos manejar como gente decente, el consumo de gasolina es bastante bueno para el tamaño y desempeño del auto.

De lo mejor de Sonata 2020 destaca el manejo, con un bastidor muy bien balanceado, calidad de marcha de gran nivel y un balance entre respuesta mecánica y comodidad digno de enfrentarse a los mejores sedanes en su segmento.

Además, es de destacar que en niveles de equipamiento disponible es muy superior a todo lo que hay entre la misma gama de otras marcas por ahora.

Nuestra primera prueba sucedió en Corea a principios de año con prototipo de ingeniería, y así nos gustó.

Este segundo acercamiento a nivel del mar en California nos dejó un aún mejor sabor de boca y sólo ganas de tenerlo en nuestro mercado. Esperamos que pronto lo decidan así, para tener un gran producto en México, pero sobre todo para demostrar que los sedanes aún tienen mucho futuro y que, como Sonata 2020, son una gran decisión de compra en los mercados donde estén disponibles.

Cortesía

Rentabilidad y cercanía con el cliente. objetivos de Hyundai

Entrevista con Claudia Márquez, presidente y CEO de Hyundai Motor México

Carlos Sandoval:

Hyundai es uno de los grupos más importantes a nivel mundial. ¿Por qué parece no tiene la fuerza que debería en el mercado mexicano?

Todas las marcas tenemos retos distintos. Dependiendo los objetivos, mucho tiene que ver con tratados de libre comercio, costos, producción y ubicación de las plantas, y esto es sólo un poco de todo lo que influye.

“Hyundai ha sufrido estos cinco o seis años, por ejemplo, en tipo de cambio, donde hay componentes en dólares y eso hace que no podamos ser tan competitivos como quisiéramos.

“Sin duda queremos tener más penetración, pero más queremos tener un crecimiento que sea rentable, obviamente para nuestros distribuidores y para la marca, pero sobre todo ir buscando estrategias para estar cada vez más cerca del cliente”.

Acabamos de manejar Palisade, Venue y Sonata en Los Ángeles, todos candidatos a World Car Awards. ¿Llegarán estos modelos al mercado mexicano?

Es muy complicado hablar de tiempos, pero te puedo decir que en los siguientes seis a ocho meses van a estar escuchando algunos de esos nombres. Por ahora no puedo decir más, pero en la primera oportunidad que se tengamos, los verás en las calles de México.

¿Cuáles tu Hyundai favorito?

Me encanta Palisade. No lo tenemos en México aún, pero me encanta para mis necesidades. Es una SUV del tamaño que yo necesito, el diseño está increíble, el interior espectacular, el motor y todo lo demás.

Cuéntanos de la evolución de diseño de Hyundai y porqué en los últimos dos años hemos visto productos que cambian por completo la perspectiva de la marca.

Si, por supuesto que si seguirás viendo este tipo de diseño. Es algo de lo que estamos super orgullosos.

¿Cuáles son las expectativas 2020?

Seremos muy cautelosos en términos de presentar los productos que se pueden comercializar, obviamente con soporte financiero. Queremos proteger el valor residual de nuestros modelos y por supuesto proteger al cliente.