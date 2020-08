Hyundai Grand i10: un grande entre pequeños

La tercera generación del Hyundai Grand i10 no podía llegar en mejor momento. Estamos en espera de varios nuevos modelos de la marca coreana, pero este, sin lugar a dudas, es uno de los más relevantes.

Esta renovación llega al segmento de los subcompactos, donde más opciones, marcas y ventas hay en nuestro mercado. La lista de competidores es larguísima, pero quizá el que más se asemeja por concepto es Chevrolet Beat con sus dos carrocerías.

La mejora y los cambios generales son evidentes respecto a la generación saliente, pues más allá de verse más fresco, mejoran calidad, ensambles, materiales y acabados.

EL AMOR ENTRA POR LOS OJOS

Sandowalsky

La moda del techo flotante con el poste C en color negro llega al Hyundai Grand i10 no sólo en el hatchback, sino también en el sedán. De cierta forma esta novedosa característica le queda mejor al hatchback, pues en un ánimo de ahorrar en costos, el sedán usa la mayoría de las piezas de carrocería del HB y sólo incorpora la cajuela. Bien resuelta, pero no tan guapo como su hermano más corto.

Sandowalsky

Por dentro, la historia de plásticos duros pero bien armados continúa como en la generación anterior. Hay mucha calidad de materiales y buenos ensambles. Sobre todo destacan los detalles de diseño, desde la elección de colores, hasta las texturas y patrones replicados por todos lados. En casi toda la gama de versiones (10) tendremos interiores claros, a veces con piezas en contraste.

Sandowalsky

Las pocas diferencias de equipamiento respecto a la generación anterior incluyen nuevos cuadros de instrumentos parcialmente digitalizados y un nuevo centro de infoentretenimiento compatible con Apple Carplay y Android Auto. Se siente mucho más moderno, pero nos limitaron en seguridad y lo dejaron con las mismas dos bolsas de aire y frenos ABS. Hace falta mejorar en este rubro.

MECÁNICA VETERANA

Sandowalsky

Más sabe el diablo por viejo, que por diablo, dice el dicho. Así, este motor es muy sabio. No es que sea viejo o malo, por el contrario, es una planta de poder bastante conocida, confiable y hasta ahorradora. Sin embargo, hay otras motorizaciones que también se antojan y que están disponibles en otros mercados, incluidos motores diésel y tricilíndricos turbo.

Sandowalsky

Nos quedamos con el mismo 1.2 l, pero ahora con 83 hp, (tres menos), caja manual de cinco velocidades o una automática de cuatro. Esta segunda opción de transmisión no es mala, pero sí muy lenta. Se trata de una caja manual robotizada en lugar de una automática de convertidor de par. Es más “simple” y barata, pero aún así no es nuestra transmisión favorita.

Sandowalsky

La plataforma de construcción es una evolución de la anterior, pero con mayor distancia entre ejes, longitud y anchura. El resultado es muy similar al manejo de la segunda generación: fácil, predictivo y noble.

Al volante, el motor entrega muy bien sus apenas 83 hp si le exigimos, incluso a la altura de CDMX. La caja manual está bien escalonada, pero la automática tiene relaciones súper largas, curiosamente pensadas en ahorro más que en desempeño. Los frenos reaccionan bien, al menos en sensaciones iniciales, mientras que la dirección, a pesar de tener asistencia eléctrica, es un poco más rígida de lo esperado para el segmento.

UN BALANCE FAVORABLE

Sandowalsky

El competidísimo mundo de los subcompactos tiene un nuevo rival bastante interesante, y aunque parezca que es un auto simple y con “carencias”, la calidad está ahí. Es un pequeñín muy disfrutable tanto de ver, de manejar como de habitar. Es cierto que con un mundo de ofertas en equipamiento y seguridad hay otras opciones, área de mejora aquí, pero este pequeño Hyundai Grand i10 2021 pasó rápido a nuestra lista de subcompactos favoritos, pues el producto, de forma global, es muy bueno.

Agradecemos el apoyo de Off Road México por su apoyo para la realización de esta prueba de manejo.