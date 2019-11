Honda BR-V 2020 llega con nuevo 'look' deportivo

FICHA TÉCNICA L4, 1.5 l, 118 hp Transmisión: Automática CVT, tracción delantera Rendimiento: 13 km/l, tanque: 42 l, autonomía 564 km Seguridad: Dos bolsas de aire, ABS, ESP y VSA Gama de precios: De 321 mil 900 a 351 mil 900 pesos

Honda BR-V 2020 llega con cambios en detalles, más en el interior que en exterior: una nueva antena tipo tiburón, facias y defensas más “deportivas”, nueva parrilla y luces de niebla con detalles en cromo, y rines de aluminio de 16 pulgadas.

El diseño interior cuenta con un interesante contraste de colores en puertas y asientos con piel sintética de buena calidad. Algunos plásticos, como los del tablero, no son tan atractivos al tacto, pero para el ojo promedio serán aceptables. Se compensa con algunos detalles en negro piano, acabados tipo aluminio, y una que otra textura interesante por aquí y allá.

En general que está muy bien armado, y aunque la insonorización se puede mejorar para que no escuchar tanto el motor, no se escuchan ruidos extraños en ningún lugar. Cuenta con espacios de almacenamiento por doquier, una buena cámara de reversa que da una buena idea del espacio posterior, y hasta comandos en el volante.

La posición de manejo de Honda BR-V no es mala, pero podría ser mejor. El asiento sólo cuenta con ajuste longitudinal, no se puede ajustar altura ni la profundidad del volante. En cuestión de manejo, nos da justo lo que esperamos de un auto así, con un motor 1.5 l de 118 hp que intenta dar lo mejor de sí, pero que en subidas se queda un poco, y para rebases y recuperaciones no es tan ágil, pero en la ciudad cumple con todo lo esperado. Si queremos ponerle algo más de fuerza a la marcha, podemos activar el modo Sport, y aunque la diferencia es difícil de percibir, existe.

La tercera fila destaca bastante y es gran punto a favor en Honda BR-V. Tiene acceso por cualquiera de los costados y sorprende con el espacio para las piernas. Se logran acomodar personas no tan altas o niños por un periodo de tiempo corto. Si no se quiere utilizar esta tercera fila de asientos, se puede doblar y ampliar la zona de equipaje con uno de los interiores más amplios y configurables de la industria.