Ford Explorer ST: la probamos a 230 km/h

Explorer significa mucho para el imaginario colectivo mexicano, es casi un mito en la historia de movilidad familiar en el país. Pero los tiempos cambian, el segmento de los SUVs es mucho más amplio y accesible, mientras que oleadas de nuevas tecnologías llegan a este, el segmento de los SUV full size.

La nueva generación de Explorer es tan interesante, que de hecho fue uno de los candidatos a World Car of the Year 2020 por diversas razones. El diseño puede o no gustar, pues pierde fuerza y robustez por un diseño más ágil y dinámico, más pensado como un SUV de carretera que como un todoterreno familiar, como solía entenderse hace años.

SÓLO ST POR AHORA

A pesar de que al mercado estadounidense se presentaron cuatro versiones: Explorer, ST, híbrida y Platinum, a México de momento sólo han traído la más potente de las tres: ST, un nivel de equipamiento y potencia que hasta ahora no existía en Explorer.

Bajo el cofre encontramos un V6 biturbo de 3.0 litros capaz de generar hasta 400 hp, un rango de potencia muy interesante para un SUV de estas dimensiones, pues lo ubica entre los familiares y los verdaderamente deportivos de más de 500 hp (Grand Cherokee SRT V8 o Trackhawk, etc). A pesar del precio, se antoja como una muy buena opción para vehículo de escoltas, pues en EEUU también se utiliza como vehículo de la policía por su manejo y potencia.

La caja es una automática de 10 velocidades, la misma que monta Raptor, pero con un motor un poco más pequeño y descafeinado. De entre los ¡siete modos de manejo!, el modo deportivo es el más divertido, pues no sólo se afina la respuesta del acelerador, cambia de programa la caja y endurece suspensión. También genera un sonido (digital) en las bocinas que nos hace sentir que es más deportivo (el efecto frutsi).

Sin embargo, y a pesar de los distractores, incluidas salidas de escape “falsas”, Ford Explorer ST en verdad entrega desempeño. Al tratarse de un V6 biturbo, si le exigimos en este modo, acelera al instante y lo hace sin retraso del turbo, entrega mucha aceleración a cambio de un muy alto consumo de combustible.

Para ahorrar también tiene un modo de manejo Eco, que hace lo mejor por eficientar el uso de la energía, mientras hace más sedoso el manejo. Los modos están más enfocados en condiciones del camino o vereda, agilizan sistema de tracción integral y las asistencias, ayudando a no salirnos del camino en condiciones de poca adherencia, o a poder librar un terreno irregular.

No obstante, no es un 4x4, es un AWD enfocado en manejo eficiente y preciso, a lo que es necesario confirmar que va muy bien a cualquier ritmo, ya sea en carretera o autopista, con una dirección precisa y frenos a la altura de su peso y potencia.

DE GADGETS Y AMBIENTE

Treinta años después de aparecer, ahora en su quinta generación, todo es superior. La calidad ha mejorado, la comodidad, el ambiente, los materiales y acabados, incluso el nivel de equipamiento se ha elevado a las nubes acorde a los estándares de Ford. ¡Bravo!, se siente un vehículo de calidad, seguro y moderno desde donde se le mire, un segmento donde han permeado las últimas tecnologías de confort, seguridad y entretenimiento para todos los ocupantes.

Por cierto, es un SUV pensado para hasta cuatro adultos y dos niños, incluidos viajes breves, pues con la capacidad máxima de ocupantes, el espacio en la cajuela no será suficiente para el equipaje de todos.

Nos queda a deber en consumo de combustible y precio, pues de la noche a la mañana pasó a una gama de precios bastante por encima del millón de pesos, precio por el que podrías hacerte de un SUV premium, aunque nunca de este tamaño.