Ford Escape: un SUV mundial

Probamos la versión más alta de la gama que se diferencia sólo por algunos lujitos extra y nos llevamos una grata experiencia. Simplemente es un SUV en el que quieres estar. La posición al volante es muy cómoda y con un gran campo de visión. Los asientos de piel hacen el viaje más ameno. La calidad de ensamblaje de la cabina es sobresaliente, tanto el ruido del tráfico como el del motor no te perturban en lo absoluto.

La suspensión es una maravilla para la ciudad, es suave y filtra bien las irregularidades. El motor, que tanto gustaba de sus antecesores, no ha mermado para esta cuarta generación. Ford Escape llega con un cuatro cilindros 2.0 litros Ecoboost, que bien puede ser ahorrador o deportivo. Reacciona muy bien al pisar el acelerador a fondo, y en verdad sientes que se aprovechan los 250 hp.

Todo en Ford Escape sería genial si no fuera por dos cosas: la primera es la ubicación del botón de encendido, un poco ilógica y difícil de ubicar. Se encuentra detrás del volante en una posición en diagonal, por lo que tienes que torcer un poco tu mano para presionarlo. Y la segunda, se trata de la sustitución de una palanca de velocidad convencional por una perilla. En teoría esto no sería malo, pues ahorra espacio y es fácil de operar, pero en repetidas ocasiones, a pesar de tener el freno puesto, no giraba a la posición deseada.

En cuestión de detalles, el volante está dotado de variedad de botones, pero casi todos con el mismo tamaño y textura haciendo que sea necesario bajar la mirada para presionar el correcto. El nuevo tablero es un gran acierto. Materiales suaves cubren la mayoría de la parte superior y están bien ensamblados. Quizá algo que no nos termina de convencer son los detalles “tipo madera”. En cuanto los tocas se pierde la ilusión, son de plástico.

En general el Ford Escape es un gran contendiente dentro de su categoría. Destaca por su comodidad, equipamiento y un motor respondón. A pesar de su elevado precio y algunos detalles que no encontramos placenteros, nos deja muy satisfechos con su manejo. Uno de los mejores en el segmento.

