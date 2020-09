EV Con sabor a Cobre: probamos la primera apuesta totalmente eléctrica de Mercedes Benz

Toma una pila de cables de cobre, una enorme batería, dos motores y un montón de detalles distintivos, aviéntalos a un Mercedes GLC y tendrás el primer eléctrico de Mercedes-Benz. Suena fácil y simplón, pero el resultado es casi mágico.

EQC llega a competir al recién instaurado nicho de los SUV eléctricos del segmento C (medianos) premium, un grupo inaugurado formado por Jaguar i-Pace, Audi con e-tron, Tesla Model Y, próximamente BMW iX3 (apenas anunciado), y posiblemente una versión electrificada de Volvo XC-60 firmada por Polestar en el futuro.

IGUAL PERO DIFERENTE

A diferencia de otros, EQC no es un desarrollo 100% nuevo, de hecho, toma la plataforma de GLC y reemplaza el motor frontal por dos eléctricos, uno para cada eje. Sólo las baterías requirieron una adaptación bajo el piso del monocasco de acero reforzado. Fuera de eso, todo lo demás “es un GLC”.

Al mismo tiempo EQC no tiene nada que ver con GLC, al menos no en apariencia, pues es más bajo y largo, con una estampa totalmente distinta. Aún así, se siente como un Mercedes actual, es decir, no es radical como i-Pace o minimalista como Model Y. Esto obedece en parte a que usa el GLC como base, pero sobre todo a que la clientela de Mercedes es conocida por ser un poco más conservadora, por lo que intentan entregar un modelo más de la marca de la estrella, uno que no signifique aprender todo desde el principio.

Lo que sí propone, y mucho, es el interior. No es radical, pero sí es futurista, limpio y tecnológico, al estilo de todos los Mercedes modernos. De hecho, fuera de algunos detalles en color, diseño y acabados de esta edición especial, es exactamente igual a cualquier otro Mercedes. Esto hace que la adopción de tecnología y el uso básico sea muy simple, tanto que será difícil distinguirlo de un EQC.

Materiales de primera, acabados espectaculares, ensambles perfectos y hasta detalles en color cobre (reminiscencia a los cables) con piezas sonoras que emulan el movimiento de los electrones (una especie de arpa en la puerta), hacen de la experiencia de uso una maravilla.

Por equipamiento no para, desde la tradicional doble pantalla horizontal sobre todo el tablero, hasta iluminación 100% LED, asistente de voz y bocinas firmadas por Burmester, la experiencia de EQC es totalmente premium, pero al mismo tiempo familiar y simple.

SENSACIÓN DE PODER

Al volante es un vehículo que suena, huele y sabe a Mercedes. Se opera de la misma forma que un GLC excepto por algunos detalles. Las manetas detrás del volante en lugar de cambiar velocidades (no tiene caja), regulan el nivel de regeneración de energía dinámica al frenar.

Como todo Mercedes con los emblemas de AMG, los frenos responden muy bien a la exigencia, y si tenemos el sistema de regeneración en su posición más activa, discos y pastillas se gastarán menos y jamás se fatigarán. La dirección es muy precisa, pero también ajustable y variable acorde al manejo y velocidad, mientras que la suspensión, a pesar de no ser neumática es cómoda, no la más del segmento, pues es firme para aguantar las 2.5 toneladas de EQC.

Bajo el piso hay una batería de iones de litio de 93 kWh, de los cuales sólo 80 kWh son utilizables. En total, si la cargamos al 100% podremos recorrer poco más de 400 km si somos moderados con el acelerador.

Si, por el contrario, queremos acelerar, los poco más de 400 hp de ambos motores nos ayudarán a salir disparados hasta alcanzar los 100 km/h en poco más de cinco segundos, pero si seguimos acelerando, y en pro de una mejor autonomía, sólo alcanza los 180 km/h. Es quizá el Mercedes menos veloz de las últimas décadas, aunque siendo honestos, sólo en las Autobahn alemanas podremos circular con seguridad por encima de esa velocidad, mientras que la mayoría de los recorridos en ciudad son a 20 km/h, así que es más que suficiente.

El único “pero” del EQC es el sistema de carga, pues si lo hacemos en CA, tardará hasta 12 horas en “llenarse”, si lo hacemos con el cargador de emergencia que se enchufa a una toma común y corriente, lo hará en 80 horas, pero si lo hacemos en una toma de corriente directa, soporta hasta 110 kW y conseguirá en tan sólo 40 minutos una carga al 80%, el problema es que dichos cargadores de Mercedes, de momento, no existen en México, por lo que EQC se limitará a usos urbanos y de distancias cortas en carretera.

Sobre una balanza, nos encantó EQC como producto. Tiene toda la calidad de Mercedes en una plataforma eléctrica y limpia con una imagen propositiva pero no alocada, una de las mejores formas de transicionar a la movilidad eléctrica.

FICHA TÉCNICA Motor eléctrico: Corriente continua Potencia: 408 hp Par máximo: 560 lb-pie Baterías: ion-litio, 80 kWh Transmisión: Automática de una sola velocidad, tracción integral permanente Desempeño Vel. Máx. 180 km/h 0-100 km/h: 5.1 s Rendimiento 4.4 km/kWh, autonomía 414 km Neumáticos 235/50 R20 100W Seguridad Siete bolsas de aire, ABS, EBD, BAS, LDW, EBA, TC, ESP, TPM, DISTRONIC, BSA, TSA, Presafe y MercedesMe SOS Gama de precios 2,200,000 MXN (Única vers.) Unidad probada 400 4M 1886: 2,200,000 MXN

