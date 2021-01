El Serie 2 Gran Coupe de BMW se lanzó a nivel mundial ¿Por qué no llega a México?

Este bello sedán hereda la plataforma modular UKL de Mini, añade un tercer volumen a la carrocería de un Serie 1 y es candidato a World Car of the Year 2021. En esencia no se trata más que de la versión sedán del Serie 1 de nueva generación, pero con un nombre más elegante.

En realidad, estamos frente a un BMW Serie 1 Sedán, pero la marca no pudo usar ese nombre porque ya se lo habían asignado al sedán compacto de origen chino, ese que sí se vende en México.

Sandowalsky

No es que el actual Serie 1 no sea bueno, pero se siente menos BMW que esta belleza compacta, como de una generación previa y con menos tecnología, por lo que, si nos preguntan, BMW debería dejar de lado al Actual Serie 1 sedán y dar paso en México al Serie 2 Gran Coupe en su lugar.

MÁS POR TODOS LADOS

El actual Serie 1 sedán, de la misma forma que este, está basado en el Serie 1 HB, pero de generación anterior, por lo que este Serie 2 resulta una evolución lógica. Es un auto más moderno, mejor equipado, de manejo más refinado y hasta mejor diseñado, con proporciones que se antojan para uno de los sedanes más atractivos del mercado.

Sandowalsky

Desde adelante y hasta el poste B, estamos prácticamente frente al mismo auto que un Serie 1 moderno, pero desde ahí el techo comienza a bajar sutilmente hasta rematar en una estilizada cajuela muy bien integrada. Más allá de preferencias personales, es un trabajo de diseño de mucha calidad, pero que también resulta en un auto práctico, con una cajuela de 430 litros. Incluso la distancia entre ejes es exactamente la misma, por lo que no debemos esperar un comportamiento superior.

Sandowalsky

Independiente a la imagen, hereda toda la mecánica del Serie 1, incluida la plataforma modular de tracción delantera también compartida con varios modelos de Mini. Sí, en esencia estamos frente a un Mini pero con emblema BMW, con imagen diferente, mayor distancia entre ejes y por supuesto los ajustes dinámicos propios de la marca. ¿Se parecen? Sí, pero muy poco, sobre todo por la puesta a punto, mucho más confortable en este bello sedán.

DESDE ADENTRO

Sandowalsky

El interior es más de la misma historia, de hecho, no pudimos encontrar ninguna diferencia respecto a un Serie 1 HB, pues todo es idéntico. Muy buenos acabados, materiales y ensambles. Incluso en las maltratadas calles colombianas no encontramos ruidos extraños o vibraciones indeseadas. Es un auto cómodo y con toda la carga de calidad y tecnología de los BMW modernos. Es justo ahí donde se separa del Serie 1 sedán, pues este es un vehículo mejor terminado, más actual y con mejor espacio.

Además, contamos con el cuadro de instrumentos digital, gran pantalla del sistema de infoentretenimiento, la última versión de iDrive, selector de modos de manejo y hasta manetas de cambio detrás del volante en esta versión.

Para quienes buscan entrar a la gama BMW con un sedán práctico, cómodo y ahorrador, pero que no llegue a los precios de un Serie 3, aquí está la mejor opción. Lo mejor es que se puede elegir con carrocería sedán o HB, con tracción delantera o integral y con una amplia gama de motores, que incluso llegan a los 306 hp en el M235i xDrive GC.

AL VOLANTE

Sandowalskly

Las similitudes con el Serie 1 permanecen, pero antes, un poco de polémica. Este auto representa todo lo que BMW alguna vez juró nunca hacer: motores turbo con tracción delantera. No es un esquema que sorprenda en un Mini, pero un BMW sedán de tracción delantera era casi inconcebible en el imaginario de la marca hace pocos años.

No vamos a tener esa sensación de un sedán de tracción trasera, ni siquiera en la versión más potente que incorpora tracción integral xDrive, pero eso tampoco significa que este no sea un BMW. Es un auto fácil de llevar, puede ser rápido y, sobre todo, para manos menos experimentadas en el mundo de la tracción trasera, resultará un auto simple y seguro.

Sandowalsky

Que si le falta ese sabor característico de la propulsión atrás como la tuvo el último Serie 2 Coupé, quizá. Pero este no es un M2 CS, ese es un universo aparte, este Serie 2 Gran Coupe ni siquiera es un coupé, es un sedán compacto súper bien hecho que está pensado sólo para competir contra el Mercedes CLA y el Audi A3 sedán, esos también de tracción delantera.

Nos gusta cómo hay una clara diferenciación entre un Mini y este Serie 2 GC, sobre todo con la puesta a punto de suspensiones. Es un BMW hecho y derecho, pero con una apuesta más hacia la comodidad que hacia el dinamismo y su famoso Placer de Conducir. A pesar de ello, los amortiguadores tienden a firmes, pero de muy buen filtrado, incluso para vías tan maltratadas como las de Colombia o México.

Sandowalsky

La dirección es precisa, rápida y de asistencia eléctrica, pero no tan aislada como podríamos suponer, mientras que los frenos responden bien, justo donde deberían y sin fatigas considerables ante el abuso.

El motor en esta versión es una delicia, un cuatro cilindros turbo que no llega a los 200 hp pero que no necesita de más. Acelera muy bien a pesar de ser jalado por las ruedas delanteras, pero capaz de superar sin problema los 200 km/h y mucho más.

En gran medida el éxito de este motor es la caja de doble embrague, rapidísima y configurable, hasta con cambios al volante. Lo mejor de todo es que podemos elegir una respuesta enfocada en comodidad, economía de combustible o hasta deportividad con tan sólo presionar un botón en la consola central.

Sandowalsky

Estamos frente a un BMW de tracción delantera, pero no por ello deja de entregarnos buenas sensaciones, calidad ni seguridad. Si lo que buscamos es más deportividad, existe la versión de tracción integral y mucha potencia; y si es tradicionalismo y tracción trasera, existe el Serie 3, que empalma las versiones de entrada con las tope de este. No hay excusas, y ,sobre todo, hay BMW para todos los gustos, necesidades y habilidades al volante. Sólo nos falta tenerlo en México.