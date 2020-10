El hechizo se acabó. BMW i8 se despide del mundo

La primera vez que vimos algo de i8 fue cuando se presentó como concept car en el Salón del Automóvil de Frankfurt en 2009. Sin embargo, necesitó varios años para que ya estuviera en las calles en 2014. Cuando se dio a conocer causó un increíble revuelto, pues BMW estaba apostando con su línea “i” a la electrificación. No pasó mucho tiempo para que otras marcas siguieran esta misma línea.

No obstante, este modelo en particular no ha tenido casi ningún cambio desde que llegó al mercado por primera vez más allá de detalles estéticos en el interior o la versión convertible. En total se vendieron un poco menos de 20 mil unidades a nivel mundial. Con esa edición Ultimate Sophisto Edition, el i8 se despide con tan sólo 200 unidades a nivel mundial, las cuales de hecho se dejaron de fabricar desde mayo de este año.

200 unidades de la edición Ultimate Sophisto Edition de BMW i8

Al ser la última edición, no llega menos llamativa, al contrario. El diseño exterior tiene acabado con pintura metalizada Sophisto Grey con detalles en negro brillante, las pinzas de los frenos son negras con el logo de BMW y las luces traseras son transparentes.

BMW

Por dentro tiene detalles especiales como un tapizado en piel y tela, etiquetas de “1 de 200” tanto en consola central como en las puertas, head up display y sistema de audio firmado por Harman / Kardon. Además, tanto el tablero como los adornos de las puertas, están hechos con fibra de carbono sin el típico acabado liso brillante, es decir, se logran sentir las fibras al pasar suavemente los dedos por la superficie. Magnífico.

Este mismo material, con un proceso de fabricación diferente y un objetivo funcional, se encuentra en toda la carrocería y bastidor, creando un monocasco de fibra de carbono modernísimo, haciendo que el auto sea más seguro, ligero, rígido y que ahorre combustible.

BMW

Cuando entras, sientes como si la cabina te abrazara. Tanto la consola central, la pantalla de entretenimiento y hasta el descansabrazos está dirigido hacia ti, permitiendo que esté todo al alcance. Pero, cuando comenzamos a fijarnos con precisión en ciertos botones, detalles y sistemas, se sienten un poco veteranos y nos recuerdan que ya son más de seis años del modelo en el mercado.

El medallón trasero es pequeño, así que no tiene la mejor visibilidad hacia atrás.El área acristalada es alta y un poco reducida. Para poder ver bien es sólo cuestión de acomodar bien los pequeños espejos y que no sólo apunten a la cadera, que por cierto, es bastante ancha.

Sandowalsky

Este auto, a diferencia de lo que se piensa al verlo, monta un motor de combustión pequeño de tres cilindros de 1.5 litros pero que genera 231 hp. A esto se le suma un motor eléctrico que ofrece 143 hp. Con todo esto tenemos un total de más de 370 hp a las cuatro ruedas.

Pero más allá de los caballos, lo interesante está en el esquema. El eje delantero es gestionado por el eléctrico y el trasero por el de combustión. Eso significa que vamos a tener tracción integral semi permanente con los dos motores, mayor potencia en el eje trasero y la entrega del par instantánea en el eje delantero. Todo esto nos permite tener una velocidad máxima de 250 km limitada electrónicamente y hacer un 0-100 km/h en 4.4 segundos.

Sandowalsky

La suspensión es bastante rígida. Aún con amortiguadores electrónicos regulables se sienten todas las irregularidades del camino fácilmente. A pesar de esto, la sensación de manejo es fascinante y dan ganas de acelerar en todo momento sintiéndonos seguros.

Cuando más se disfruta este tipo de autos es a altas velocidades en caminos con curvas. Las carreteras de montaña las enfrentará pegado al piso, dejando que los canales aerodinámicos de la carrocería hagan su magia. Las curvas no se sienten, la aceleración es fascinante y la entrega de par es inmediata. Si lo ponemos en modo Sport, será más brusco al acelerar y para dar vuelta. El modo Confort no cambia para nada, al menos perceptible, en cuestión de suspensión, pero sí hace que la dirección sea un tanto más suave.

Sandowalsky

En definitiva, el diseño enamora, es tecnológico y futurista con un estilo elegante y hasta un poco sobrio; el manejo encanta, es divertido, confiable y ágil; y tiene la combinación perfecta con el uso de ambos motores. Nos quedamos con una grata experiencia, pero comprendemos su salida de las líneas de producción. Ahora nos espera ver lo que la marca está preparando con su BMW M Vision Next, el futuro heredero de este hermoso coupé.