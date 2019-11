El colibrí de DJI

DJI se ha convertido en referencia de drones a nivel mundial. Su más reciente innovación es el Mavic Mini, un dron plegable de dimensiones tan compactas que cabe en la palma de la mano de un adulto promedio con las hélices guardadas.

Al tomarlo, nos damos cuenta de lo increíblemente liviano que es (249 gramos). Se siente tan ligero que antes de volarlo nos generó dudas con respecto a su estabilidad y respuesta a vientos; sin embargo, nos arriesgamos y lo probamos en las colinas del Angels National Forest de California.

Luego de hacer varias tomas y fotos de diferentes autos, lo primero que pensamos fue: practicidad. La caja de carga de este mini dron cabe en una maleta promedio de laptop, y adentro están hasta tres baterías con su cargador, el control remoto con joysticks removibles para evitar que se dañen con el traslado, y dron bien protegido con su carcasa de plástico para la cámara, entre otros elementos (como hélices de remplazo).

Cortesía

La practicidad también se refleja en que no se necesitan permisos especiales para volarlo debido a su peso. Por estar dentro de la categoría de drones lúdicos puede volar 20 metros en lugares con personas y edificios, y hasta 120 metros en espacios abiertos.

Con dos movimientos y el botón de encendido oprimido dos veces, el dron ya está listo para volar. Según la entrada de conexión del smarthphone que estamos utilizando ya sea USB-C, Micro USB o Lightning, conectamos el control y por medio de la aplicación DJI FLY fácilmente lo pondremos en el aire, pero es ahí cuando nos damos cuenta de las diferencias que presenta con respecto a sus hermanos mayores.

La aplicación DJI Fly no muestra tantas opciones como la utilizada con MAVIC PRO o AIR 2, y no se pueden controlar funciones como el brillo o el ajuste manual de iluminación mientras el dispositivo está en vuelo. Algunas configuraciones que se eligen en el despegue se mantienen y eso puede jugar en contra. El foco/luminosidad tampoco es tan sencillo de ajustar en el aire. El control no cuenta con pantalla informativa como los demás, sino que todo se muestra es en el teléfono y definitivamente tenemos menos información, lo que facilita el vuelo, pero puede ser limitado para los más expertos.

Cuando finalmente revisamos el material, es mejor de lo que esperábamos. El Mavic Mini es capaz de grabar videos a 2.7 K de resolución a 30 fps o 1080p a 60 fps. Las fotos son de 12 megapíxeles. Adicional cuenta con diferentes modos de grabación para efectos y modos de vuelo tipo “sport” cuando se quieren tomas más dinámicas. Intentamos el seguimiento de un auto a 30 km/h pero desistimos luego de sentir que se quedaba corto en velocidad máxima que, aunque según la ficha técnica es de 3 m/s (46 km/h) sólo se da en condiciones ideales. No es el mejor para tomas de acción.

Cortesía

Lo que nos dejó una excelente impresión fue la batería ya que la utilizamos de manera intermitente durante casi un día completo y no tuvimos problema alguno. La carga de cada batería (vienen tres) tiene una duración de 30 minutos de uso constante.

Definitivamente el Mavic Mini, como dron de entrada y opción para los amateurs es un excelente producto. Es ideal para viajes, es fácil de transportar, ligero, con buena duración en las baterías e imágenes aceptables. Si se quiere realizar material de manera profesional recomendaríamos un dispositivo con características más avanzadas.

APP DJI FLY

MAVIC MINI tiene su propia aplicación, con drones anteriores como MAVIC PRO y MAVIC 2, se usaba DJI GO 4. Es un poco incomodo tener que usar diferentes aplicaciones para los dispositivos de la marca, lo ideal sería tener una para todos.