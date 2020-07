Dodge Durango SRT Hellcat, un SUV con alma Muscle Car

Hemos presenciado gratas sorpresas alrededor de los últimos años. Tal es el caso del Lamborghini Urus y el futuro Mustang Mach-e. Pero, ¿qué pasa cuando el legado de tu marca está compuesto por muscle cars y potencia bruta?. El resultado se llama Durango SRT Hellcat.

Acorde a Dodge, este sería el SUV con más potencia en el mercado actualmente. El Durango SRT Hellcat logra la impresionante cantidad de 715 hp y 875 Nm de par. Esto lo logra gracias al hermoso motor supercargado HEMI Hellcat V-8 de 6.2 litros, acoplado a una transmisión automática TorqueFlite 8HP95 de ocho velocidades.

Gracias a las cualidades que ofrece el motor, así como la impresionante ingeniaría detrás de este vehículo, el Durango SRT Hellcat llega con cifras irreales. Siendo este un SUV de tres filas de asientos, logra acelerar de 0 a 100 km/h en 3.5, posicionándolo a la par con el Jeep Trackhawk. La velocidad máxima está situada en los 290 km/h.

Quizá este no sea el tipo de auto que llevarías a correr los fines de semana. Sin embargo, el mundo automotriz no tiene límites, y estamos seguros que habrá gente que guste de estos SUVs deportivos. No sólo lleva el emblema Hellcat pegado en la carrocería, sino que el Durango hereda un sin fin de componentes de la división de performance de Dodge.

Para detener esta enorme nave, el Durango recibe calipers Brembo Perfomance de seis pistones al frente y cuatro atrás. Este sistema de frenado permite detener el auto en tan solo 35 metros a una velocidad de 100 km/h. Todos los modelos SRT se ofrecen de serie con neumáticos Pirelli Scorpion Zero 295/45ZR20.

En comparativa con su predecesor, el subviraje se redujo en 2.5% y adopta amortiguadores 18% más rígidos. Para una mejor maniobrabilidad, el gradiente de rolling se mejoró en 5%. El Durango SRT cuenta con una tracción integral (AWD), así como Launch Control y dirección eléctrica asistida EPS. La transmisión se puede configurar hasta con siete modos de manejo: Auto, Sport, Track, Snow, Tow, Eco y Valet.

A pesar de todas las especificaciones propias de un vehículo de pista, recordemos que se trata de un SUV. En la versión top de gama Citadel, encontramos acentos en cromo para las puertas y las cubiertas de los espejos.

El Dodge Durango SRT puede llevar hasta seis pasajeros cómodos, gracias a sus asientos de piel Nappa calefactables. El sistema de infoentretenimiento reside en una pantalla de 10.1 pulgadas propulsado por Uconnect 5. Esta tecnología integra navegación TomTom, SiriusXM, Apple CarPlay Android Auto (ambos inalámbricos).

Las versiones GT, R/T, Citadel, SRT 392 y SRT Hellcat cuentan con sistema de entretenimiento familiar. En los asientos trasero, incorpora dos pantallas de 9 pulgadas con Blu-ray y DVD incorporado. Así mismo, las pantallas permiten jugar videgojuegos gracias a sus entradas HDMI y RCA.

Por último, el Dodge Durango 2021, llega con múltiples asistencias al volante, ideales para un viaje confortable y seguro. Cuenta con control crucero adaptivo, monitoreo de punto ciego, detección de cruce de peatones, asistencia de pre colisión con frenado activo y asistente de mantenimiento de carril.