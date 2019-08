DJI OSMO Action: la nueva caja mágica

Estuvo en nuestras manos durante una semana y pudimos analizar las capacidades de este nuevo dispositivo. DJI, una marca china con énfasis en la fabricación de drones, hizo su apuesta al mercado de las cámaras de acción que hasta el momento ha estado dominado por GoPro, Sony y Garmin.

No sólo es la buena reputación que ha conseguido estos meses, la OSMO Action es en efecto una muy buena cámara. La primera sensación que nos da es que tenemos en nuestras manos una GoPro con otros materiales y con un lente circular; sin embrago a medida que comenzamos a manipularla nos damos cuenta de las diferencias.

OSMO Action tiene una pantalla frontal (1.4 pulgadas) que funciona para tener una visión delantera de la toma y es de gran apoyo al facilitar tener un mejor encuadre e iluminación. A la izquierda del dispositivo encontramos un botón de cambio de vista entre la pantalla frontal y trasera. Desafortunadamente, no se puede hacer uso de ambas pantallas en el mismo video, pues se corta durante algunos segundos y se reanuda con la nueva vista.

Otra innovación es la integración de un filtro roscado de forma circular, el cual puede ser intercambiado de manera fácil y hermética por un polarizador o un filtro de densidad neutra. Punto positivo y bastante funcional. Es recomendable que siempre tenga algún filtro para no perder la impermeabilidad.

En cuestión de interfaz, DJI se ha esmerado por hacerla lo más intuitivo posible. El sistema táctil responde fácilmente a pequeños y suaves toques, los menús están organizados y las opciones son bastantes claras. Los accesos directos están bien pensados.

El lente tiene una visión de 145 grados, sin un efecto de ojo de pescado tan marcado. La calidad de las imágenes con el sensor CMOS 1/2 3” de 12 MP es buena, no obstante, también las podemos obtener con un dron Mavic 2 Zoom, un iPhone XS o un Huawei P30 Pro. Lejos del sensor de 1.0” de Sony RX0

La OSMO Action es la única cámara acción del mercado que ha podido ponerle frente al sistema de estabilización de GoPro, el Hypersmooth. Para lograr tan buena estabilización de video, el sistema RockSteady de DJI hace un recorte de la imagen de un 18 a un 22% (GoPro recorta 12% aprox.). Esto, combinado con el buen balance de luces y sombras, hace que el resultado sea muy satisfactorio.

Dentro de otros aspectos destacables está la opción de reducción de ruido, la posibilidad de ser sumergida sin protección adicional a más de 11 metros, su resistencia a caídas de hasta 1.5 metros y el estilo de color D-Cinelike que usa la marca en todos sus equipos facilita la edición del color de video.

Sin embargo, no todo es felicidad. Si quiere seguir compitiendo como producto premium y contra GoPro que ya tiene siete generaciones debe prestar atención a un par de temas. El primero es el retraso de 0.5 segundos en pantallas con respecto a lo que se está grabando, lo que no nos permite tener una visualización perfecta en tiempo real; y segundo, no cuenta con GPS, lo que impide hacer un seguimiento en movimiento y ubicación y mucho menos obtener esas gráficas.