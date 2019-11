Descubre el Mazda CX-30

Conocimos por primera vez al CX-30 en el autoshow de Ginebra en marzo de este año. Más adelante nos enteramos que México sería uno de los países que lo fabricaría, y ahora somos uno de los primeros mercados globales en tenerlo a la venta, presentado en México incluso antes que en Estados Unidos, lo que sólo habla del buen trabajo que está haciendo Mazda México a nivel global para la firma de Hiroshima.

CX-30 no sólo debuta como el nuevo SUV compacto de Mazda, lo hace por encima de CX-3 (subcompacto) y debajo de CX-5 (light/mediano), para llenar ese espacio de tamaño/precio que les hacía falta hace rato. Un hipotético CX-4 nunca pareció ser suficiente, y fueron dos dígitos los que terminaron definiendo al SUV basado en la plataforma del Mazda3.

Tanto fue el agrado de este nuevo producto en su debut mundial, que a los pocos meses ya lo habíamos incluido como uno de los candidatos para contender por el premio más preciado de la industria: World Car of the Year 2020 (Mazda3 también). Así nació nuestro plan para llevar a CX-30 en una ruta de más de 3,000 km desde CDMX hasta Los Ángeles para que durante las pruebas anuales de los jueces de los World Car Awards, nosotros incluidos, el resto de los jueces y periodistas especializados del mundo, pudieran manejarlo y probarlo para ser evaluado. De paso, nosotros llegamos a conocerlo mejor que nadie con más de tres días de manejo casi ininterrumpido desde México tan sólo para llegar ahí.

TODO IGUAL, TODO DISTINTO

Mazda CX-30 está basado en la plataforma de Mazda3. Al menos en la configuración que se venderá en Norteamérica, ambos comparten tren motor. El conocido L4 2.5 l SkyActiv-G atmosférico conectado a una transmisión automática de seis velocidades que genera 189 hp dirigidos a las ruedas delanteras, aunque en otros países estará disponible también con tracción integral y/o motores turbo de nueva generación.

El tren motor lo conocemos desde la pasada generación de Mazda3 y también por CX-5. En general es súper confiable y tiene un muy buen nivel de entrega de par y potencia, pero si tenemos el pie pesado, pronto comenzaremos a elevar el consumo de combustible a niveles que nos harán desear que pronto llegue el SkyActiv X turbo a México. Sin embargo, moderación en el pie derecho y algunas técnicas de hypermiling harán que todo regrese a la normalidad.

La suspensión es más cómoda que en Mazda3 y sobre todo mejora la calidad de marcha general, pues además de ser más alto que el sedán compacto y dejar en el pasado cualquier posibilidad de rozar con un tope, lograron que el vehículo se comporte bien en cualquier contexto, sin importar si es una carretera secundaria mexicana, las terribles calles de CDMX o los highways estadounidenses súper bien mantenidos.

KODO, JINBA ITTAI Y HUMAN CENTRIC

No obstante el gran trabajo técnico que han hecho en Mazda con el nuevo CX-30, desde nuestra perspectiva lo mejor está en el área de diseño, calidad y usabilidad. La calidad percibida, el igual que en el nuevo Mazda3, es espectacular. Materiales de lujo, ensambles súper cuidados, acabados de mucha calidad, y un nivel de refinamiento que se antoja para una marca premium, hacen un mundo de diferencia en el nuevo CX-30.

Aún así, después de miles de km de manejo, lo que más nos sorprendió de Mazda CX-30 es lo cómodo que es para viajes cortos en el día a día, y sobre todo en viajes larguísimos, donde el trabajo de ergonomía, el diseño enfocado en el conductor y la disposición de comandos e información, hicieron que nuestros más de 7 mil km arriba de CX-30 hayan sido algunos de los más cómodos que hemos disfrutado en un viaje por carretera.

WORLD CAR AWARDS

Nuestra prueba especial comenzó con la simple idea de darle la mayor exposición posible a un nuevo vehículo mexicano que nos dejó convencidos desde el primer día. Una vez que en el Consejo Directivo de los WCA decidimos que CX-30 tenía lo suficiente para ser considerado como uno de los mejores lanzamientos mundiales de 2019, lo demás encajó sólo.

Como cada año, los jueces de WCA nos reunimos previo al Autoshow de Los Ángeles para probar algunos de los ejemplares candidatos a los premios. Muchas marcas nos llevan sus autos a nuestra área de pruebas para hacer este trabajo, pero a veces no hay vehículos disponibles en la región, aún no se lanzan en EEUU, o son de marcas que no se comercializan ahí. Es justo ahí donde entran los planes especiales para hacer lo imposible para tener esos autos en Los Ángeles para las evaluaciones, pues es el mejor escenario donde la mayoría de los jueces de WCA nos podemos reunir a evaluar autos, estén en nuestro mercado o no.

A veces los autos vuelan desde el otro lado del mundo sólo para este evento, a veces nos mandan el único ejemplar de evaluación del planeta, y en ocasiones como hoy, pudimos tener acceso al nuevo Mazda CX-30 hecho en Salamanca, Guanajuato, antes que en otros países, por que lo más pronto para tenerlo en las pruebas de WCA era ponernos al volante y recorrer los más de 3,000 km que separan CDMX de la capital de California.

LA RUTA

Tres días de manejo en sesiones que promedian mil km diarios son mucho más de lo que cualquiera querría manejar, pero debemos admitir que mientras más fuimos conociendo CX-30, más fácil fue el camino y más lo disfrutamos.

Recibimos el vehículo apenas un día antes de tener que empezar a manejar, por lo que no pudimos aflojar motor, frenos, ni siquiera acoplarnos a conocer a detalle el auto. De hecho, apenas 90 km figuraban en el odómetro y seríamos nosotros los responsables de “aflojar” la máquina.

Un primer día de 980 km desde CDMX hasta Torreón, Coahuila, nos permitió tener las primeras impresiones de manejo de CX-30, pero también comenzar con una prueba secundaria para evaluar una de las tantas nuevas marcas de combustibles en el mercado: Mobil. Lo que más nos llama la atención es que importan sus propios combustibles desde Texas, prometen calidad premium y mejoras en consumos tras dar mejor mantenimiento del motor con aditivos especiales. Nuestra tarea fue evaluar justo eso, además del servicio en las estaciones en una red cada vez más grande en México.

De Torreón salimos temprano el segundo día para cruzar Chihuahua casi por completo y terminar en la puesta de sol del segundo día cruzando la frontera entre Agua Prieta, Sonora, y Douglas, Arizona. Fueron casi 1,200 km en 10 horas hasta caer rendidos en el Sheraton de Tucson, una parada obligada para reponernos del cansancio acumulado.

El tercer día teníamos el objetivo de llegar a Los Ángeles, así que apuramos el paso y los casi 800 km restantes nos dieron tiempo hasta para parar a comer una de las nuevas hamburguesas veganas de moda en EEUU antes de llegar rendidos a Pasadena, donde pasaríamos los primeros cuatro días de nuestra estancia en LA. Entre el Westin de Pasadena y el W de Hollywood tuvimos tiempo para reponernos y cargar pilas para los largos días de pruebas de los World Car Awards y el autoshow de Los Ángeles.

Tres días de regreso por una ruta similar, pero 300 km más larga, nos hicieron regresar a casa con el imbatible Mazda CX-30, ya flojito y con ganas de seguir sumando kilómetros por el mundo. Tú, ¿a dónde te lo llevarías manejando?

LOGÍSTICA, GASOLINA Y COSTOS

Durante el viaje recibimos muchas preguntas por redes sociales, pero queremos resumir la experiencia así. Si quieren repetir un viaje así, les recomendamos lo siguiente.

Planeen días de no más de 800 km. Mil son pesados y más de eso puede ser peligroso por cansancio.

Contemplen el gasto en combustible acorde al consumo medio de su auto, el de carretera es más bajo, pero si vamos un poco más rápido de la media gastaremos más. Invertir en un buen combustible como Mobil Synergy siempre es garantía.

Contempla los gastos de casetas, peajes internacionales y permisos, además de estacionamientos y lavado del auto si quieres que tu auto se vea bien y esté cómodo durante todo el viaje.

Es muy recomendable elegir buenos hoteles durante tu trayecto, no hay nada mejor que empezar un largo día de manejo bien descansado. Nosotros elegimos la red de hoteles de Marriott Bonvoy, con presupuestos e instalaciones de primera y en una gran gama de precios.

Disfruta del viaje, los paisajes y escucha a tu auto, es la mejor forma de conocerlo y aprender más sobre él.