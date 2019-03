¿Cuáles son los autos que prefieren las mexicanas?

Las mujeres mexicanas prefieren las mini SUV, aunque estos vehículos no tienen las dimensiones, el motor o las características de una camioneta, dan la sensación de estar más altos y están a un precio más accesible.

Entre los principales autos elegidos por las mujeres mexicanas se encuentra el Hyundai Creta, de aspecto moderno con un toque premium, así como la Honda HR-V y el Seat Arona, afirma el director de comunicación de Vende Tu Auto, Ignacio Cordero.

"Los autos deportivos no son lo más popular entre las mujeres. Más bien, buscan satisfacer aspectos de seguridad y espacio", comentó Cordero.

Aunado a ello, el segmento de mujeres tiene sus preferencias, pero también tienen influencia en la familia, ya que los coches son generalmente analizados por los hombres, pero luego la decisión final de adquisición en gran parte es de la mujer.

Lo que busca en general el público femenino no es una marca en particular, sino características que le generen seguridad a la hora de manejar en ciudad o salir a la carretera, como también contar con espacio suficiente dentro del vehículo.

Asimismo valoran el espacio en la cajuela. Para el caso de las mujeres mexicanas, solo varía el tema de líneas de camionetas de mayor costo para un segmento de mayor poder adquisitivo, aunque siempre se tiene en cuenta la optimización de la inversión en un auto.

¿Y a nivel global?

El segmento de consumidores de mayor crecimiento en la industria global pertenece a las mujeres. Esto, las convierte en el público más influyente. Una encuesta de The Economist en enero de 2009, reveló que las mujeres tenían el 85 por ciento de las decisiones del mercado de automóviles.

En un informe de 2016, la aseguradora Auto Allianz, especificó que las mujeres representan un poder de compra de 85 por ciento. Esto equivale a un ingreso de 80 mil millones de dólares para los fabricantes. El poder femenino se mantiene vigente.

De acuerdo a la Womens's World Car of the Year (WWCOTY), aquellas empresas que no atendían el empoderamiento de la mujer, tendrían problemas para mantener su negocio en los siguientes 10 años. La WWCOTY está compuesta por periodistas especializadas de la industria automotriz.

Volvo XC40 fue elegido como el ganador supremo del Auto del Año 2018 para el mundo femenino según WWCOTY. El lujoso y compacto SUV crossover, diseñado por Thomas Ingenlath y presentado en septiembre de 2017, también fue nombrado en el Salón del Automóvil de Ginebra como el Coche Europeo del Año 2018.

México tiene 273 vehículos por cada mil personas, lo que posiciona al país por encima de Argentina y Brasil y el mercado automotor más grande de Latinoamérica.