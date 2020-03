Chevrolet Onix: Tres de corazones

Ensamblado en su totalidad en la planta de San Luis Potosí, este subcompacto llega con una plataforma completamente nueva, un diseño más estilizado (sin ser muy atrevido) y un motor pequeñito, pero respondón.

Chevrolet

De las tres versiones que se ofertan al mercado, probamos Premier, la tope de gama. Condujimos gran parte del tiempo en la ciudad, y es ahí donde realmente creemos que pertenece. La dirección es un tanto sobre asistida, pero precisa, se agradece en un ambiente tan caótico como CDMX. Sólo se requiere de un mínimo esfuerzo para cambiar de carril o hacer rebases. La suspensión es sorprendentemente suave, en varias ocasiones pasamos por baches e irregularidades a velocidades imprudentes y filtra bien las vibraciones.

Chevrolet

En cuanto al motor respecta, quedamos muy satisfechos. Un tricilíndrico que en sinergia con un pequeño turbo, logran impulsar de una manera muy efectiva a la nueva estrella de la familia. La transmisión automática de seis velocidades está muy bien ejecutada. Exprime esos 130 hp de una manera muy progresiva. El nombre del juego se llama: trabaja con lo que tienes y sácale el mayor jugo posible.

El único “inconveniente” que presentan los motores de cilindros impares son las vibraciones algo inusuales. En los semáforos es cuando realmente te das cuenta que se llegan a sentir en el volante e inclusive en la parte baja del asiento. Y eso no quiere decir que sea malo, simplemente es lo que es: un motor de tres cilindros.

Chevrolet

El interior del Onix da una impresión básica, pero es de calidad y no pretende ser algo que no es. Todo el tablero es de plástico duro, no vas a encontrar ni una superficie suave, pero el ensamblado es el correcto.

Chevrolet

El sistema de infoentretenimiento es un poco limitado. Hubiéramos preferido que la pantalla no estuviera inclinada hacia atrás, ya que constantemente los rayos del sol te hacen perder la buena visibilidad. Se rescata su cámara de reversa ya que cuenta con una buena definición.

Este producto simboliza otro gran acierto para General Motors, llega pisando fuerte en el segmento y ya lo estamos viendo pelear con un precio muy competitivo. Esta vez le atinaron.