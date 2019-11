CHEVROLET EQUINOX MIDNIGHT: MEN IN BLACK

Esta exclusiva versión está basada en la LT, es decir, una de las mejor equipadas de la gama, pero se distingue por una obviedad: todo es negro, desde su conciencia hasta las llantas, pasando por parrilla, emblema de Chevrolet, rines, fondo de faros y más. Sólo unos detalles cromados aquí y allá evitan que pensemos que se trata de un agujero negro.

Para los fanáticos de este color (o ausencia de tal), pocos autos ofrecen esta imagen elegante e imponente, pero tengan claro que mantenerlo limpio será una de las tareas más complicadas, pues es el esquema de pintura que más muestra la mugre y los rayones con el tiempo.

Lo que más nos gustó de Equinox Midnight es algo que no es tan exclusivo como su color, sino compartido con sus hermanos no dark, el motor. Se trata de un cuatro cilindros 1.5 l turbo de 170 hp con caja automática de seis velocidades. No es un motor deportivo, pero tampoco es pequeño.

Cortesía

Nos gusta la aceleración progresiva y lo preciso de la caja, y si no le exigimos de más, unas ventilas frontales se cerrarán en la parrilla negra para mejorar la aerodinámica y reducir el consumo. Se maneja bien, puede ahorrar combustible si sabemos llevar el motor turbo, y hasta es capaz de sacarnos una sonrisa si aceleramos a fondo ante una necesidad impetuosa de velocidad.

Al interior no hay nada nuevo, pero destaca una buena posición de manejo, visibilidad decente; materiales, acabados y ensambles de buena calidad; pero un diseño poco propositivo. De mucha ayuda es un centro de infoentretenimiento completo y actualizado compatible con teléfonos inteligentes y el famosísimo OnStar 4G LTE, el sistema de asistencia de GM que incluye un hotspot de Wi-Fi integrado.

Negra, muy negra, pero sobre todo exclusiva, así es Equinox Midnight. Nos gusta, pero la complementaríamos también con una versión Snow White, ¿no creen?