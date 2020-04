Audi TTS: prueba de manejo

Ni morenito ni gandul, como diría Cri Cri, TTS no es un plato de segunda mesa, y de hecho, puede ser ese deportivo biplaza con el que siempre soñaste. Para este 2020, Audi sólo comercializará la versión TTS por poco menos de 1.1 millones, lo que lo coloca por ahí de la tercera parte del precio de un R8. Ok, no tienen mucho que ver más allá de la estética y los cuatro aros. Pero este TTS llega renovado y dispuesto a sacarnos sonrisas cada que lo manejemos… y, de eso se trata, ¿no?

Veinte años después de su aparición, Audi TTS es más que un ícono en la industria, un clásico instantáneo, que ha madurado para llegar a este 2020 con buenas actualizaciones. Destacan el cuadro de instrumentos Audi virtual cockpit, el sistema de conducción dinámica Audi drive select, la llave y el climatizador automático de confort, sensores de luces y lluvia, los espejos retrovisores exteriores calefactados, el paquete de iluminación LED interior o el volante multifunción plus y faros Matrix LED, todo de serie. Además, un nuevo diseño en la parrilla lo hace lucir actual.

No obstante, lo más interesante de este Audi TT S 2020 es lo que no cambia. La misma plataforma MQB con el motor 2.0 l TFSI, tracción Quattro, que este año cumple 40 años, y una imagen inconfundible. Desde la experiencia del conductor, esto, lo que no cambia, es lo mejor del actualizado TT S, que sin llegar al extremismo del TT RS, nos entrega 286 hp, más que suficientes para arrancarnos una sonrisa cada que pisamos a fondo, consiguiendo el 0-100 km/h en menos de cinco segundos y llegando hasta los caballerosos 250 km/h limitados de los alemanes.

Por dentro es uno de los mejores y más únicos Audi del mercado. Cómodo sólo para dos, aunque tenga “asientos” traseros, sólo para que nuestros suéteres vayan cómodos. Excelentes acabados, gran calidad de ensambles y un ambiente minimalista, futurista, limpio y elegante que muchos envidiarán. Nos encanta el tamaño, el manejo preciso, la imagen exclusiva y el ambiente, por siempre, uno de nuestros coupés favoritos.