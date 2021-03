Audi Sport RS Q8: Un Monstruo con buenos modales

La cantaleta de que ésta es una respuesta a una pregunta que nadie hizo, se está quedando obsoleta. Parece que ahora sí, en verdad, todo el mundo está preguntando cómo hacer más y mejores SUV, y el RS Q8 es la respuesta de Audi a otros monstruos como el Mercedes- AMG GLE Coupé, BMW X6 M Competition, Porsche Cayenne Turbo S, e incluso con rarezas como el Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Aston Martin DBX y próximamente el Ferrari Purosangre.

La fórmula es sencilla, utiliza la plataforma modular más grande grupo VW, monta el motor más grande y potente de Audi, agrega un sin fin de equipamiento, tracción integral Quattro, suspensión neumática, ocho modos de manejo, y hasta enormes rines de 23 pulgadas. El resultado es el más reciente integrante de la familia RS de Audi Sport, su nombre es RS Q8.

Agresivo y Sobrio

Sandowalsky

A diferencia de su primo lejano, el Lambo Urus, RS Q8 hereda el mismo lenguaje de diseño de Q8, es decir, es un SUV coupé grande, pero con el característico sabor sobrio de Audi, con preferencia hacia el lujo y la elegancia que hacia la agresividad y deportividad. Aún así, y a pesar de que hay muchos factores diferenciadores entre este y el Q8 normal, encontraremos una fascia diferente con una parilla en color negro, enormes entradas de aire para los radiadores extra y lo mejor en iluminación Matrix LED de Audi.

Sandowalksy

La versión “base” tiene rines de 22 pulgadas, pero opcionalmente pueden ser de 23 como la nuestra. La trasera remata con un discreto alerón superior sobre el medallón, una fascia ligeramente más deportiva que incluye un falso difusor inferior, y dos obscenamente grandes escapes en las orillas, que en realidad son solamente adornos de cromo que esconden cuatro escapes más pequeños. Dos son permanentes y dos activables en los modos más deportivos para mejorar el sonido y desempeño.

Paquetes estéticos opciones desde 50 hasta 200 mil pesos, fibra de carbono y frenos carbonocerámicos son opcionales, y como siempre, podrán elevar mucho el precio de este SUV súper deportivo.

¡Que elegancia la de Ingolstadt!

Sandowalsky

Por dentro es una obra de arte. Materiales perfectos, ensambles perfectos y acabados de maravilla, solamente no perfectos por que las marcas, incluido Audi, insisten en utilizar el negro piano, una terminación que dura muy poco tiempo en buenas condiciones. El resto, es un Audi Q8 de serie, a excepción de paquetes que incluyen fibra de carbono estética, pieles y costuras en contraste, suede sintético, y asientos con tantas opciones de configuración que necesitan un propio artículo para describir todo lo que hacen.

Sandowalsky

Las tradicionales tres pantallas se encargan de operar prácticamente todo. Un cuadro de instrumentos digital con vistas personalizables, una gran pantalla del sistema de infoentretenimiento (Audi MMI de nueva generación), y una tercer pantalla encargada principalmente del sistema de climatización de cuatro zonas. Adicionalmente, tendremos un head-up display que adapta la información que proyecta sobre el parabrisas dependiendo de nuestro modo de manejo, incluida una vista con tacómetro para los modos de manejo RS, exclusivos de esta versión.

Rematamos con manetas de cambio detrás del volante, un maravilloso equipo de sonido firmado por Bang and Olufsen, techo panorámico y muchos pequeños detalles que lo hacen exquisito desde adentro. Visibilidad perfecta en todas las direcciones, una posición de manejo que se adapta a cualquier tipo de persona, y seguridad en cada esquina, hacen del RS Q8 no sólo sea un auto moderno, sino también un muy seguro.

Domando a la bestia

Sandowalsky

Al volante es un vehículo súper versátil. Podemos elegir entre seis modos de manejo dentro del sistema Audi Drive Select, pero adicionalmente hay dos modos de manejo extra denominados RS, ambos personalizables y enfocados en el más alto desempeño. Amortiguadores neumáticos que no sólo pueden regular la altura del vehículo, sino también la dureza y reacción de los mismos, permitiendo elevarlo y poder elegir entre dos modos de manejo todoterreno. A pesar de que pueda salir al campo, no es algo muy recomendable por el tamaño de los rines.

Le siguen un modo de manejo enfocado en la economía de combustible, aunque será muy complicado hacer buenos consumos con un motor tan potente y sediento. El modo Confort es el ideal para Ciudad con una calidad de marcha excepcional. Le sigue un modo adaptativo que, dependiendo de nuestro estilo de manejo, ajusta todos los reglajes de este SUV para adaptarse a nosotros.

Sandowalsky

El modo Dynamic es quizá el más divertido de todos. La caja acorta los cambios, el acelerador es más responsivo, el motor se mantiene más revolucionado y la dirección se endurece; todas las condiciones ideales para manejo deportivo. Adicionalmente, en este modo de manejo los escapes se abrirán y escucharemos un sonido más profundo y ronco, una delicia que no llega a ser estruendosa, pero sí a transmitirnos mucho más.

La cereza del pastel llega con los dos modos de manejo RS que se pueden activar desde un interruptor al volante. Ambos pueden personalizar en tres niveles diferentes como reaccionan cada uno de los sistemas del vehículo para pasar de radicales, a brutales. El modo RS dos incluso desactiva parcialmente el control de estabilidad y de tracción para permitirnos llevar el vehículo aún más cerca del límite, nunca desprotegiéndonos, pero sí permitiendo divertirnos mucho más.

Sandowalsky

Bajo el cofre se esconde el mayor secreto de este monstruo. Se trata de un V8 de 4.0 l y 600 hp acoplado una transmisión automática de ocho velocidades y tracción integral Quattro. Además, integra un sistema mild-hybrid, que intenta hacer de éste un vehículo “ecológico” con la incorporación de un alternador/motor eléctrico y un pequeño banco de baterías para activarlo. Nada muy complejo, y siendo honestos, no muy ecológico en términos reales. El consumo medio apunta por encima de los 8 km/ l, pero si nos gusta su aceleración y su velocidad, muy probablemente terminaremos alrededor de los 3 km/l.

En modo Eco o Confort, es una delicia de progresividad. Suave pero contundente, con capacidad de aceleración siempre disponible. Es en los modos Dynamic y RS cuando la bestia rompe sus cadenas. Si aceleramos a fondo desde cero, llegaremos a 100 km/h en menos de cuatro segundos. Si seguimos acelerando llegaremos muy pronto a los 250 km/h, aunque extrañamente nuestra unidad superó fácilmente los 260 km/h y aún tenía capacidad de aceleración.

Sandowalsky

El motor se conjunta a la perfección con una transmisión automática de ocho relaciones, un sistema de tracción integral permanente Quattro, y hasta dirección en el eje trasero, haciendo de este mastodonte un vehículo súper ágil, preciso y muy seguro. Los frenos de acero frontales perforados y con pinzas de 10 pistones son una barbaridad. Podemos exigirles y exigirles sin desgastarlos, aunque como todos los fierros, tienen un límite. Si nuestra intención en un RS Q8 es ir siempre a más de 200 km/h, son muy recomendables los frenos opcionales carbonocerámicos por un poco más de 200,000 MXN extra.

Non Plus Ultra

Sandowalsky

Honestamente un SUV de estas dimensiones, con pretensiones cupé y aspiraciones deportivas nunca nos ha hecho tanto sentido, pero el resultado es espectacular. Audi RS Q8 no solamente es un muy buen SUV, es uno de los más rápidos, de los más potentes, de los más equipados, de los mejor hechos, y probablemente una de las mejores compras en términos de relación valor/precio a pesar de que no es en absoluto barato. Claro, no es tan llamativo con un Lamborghini Urús, ni tan exótico como un Bentley Bentayga, pero desde la perspectiva sobria y minimalista de Audi Sport, es el SUV súper deportivo más rico jamás creado por Ingolstadt.

Ficha Técnica

Motor

V8, 4.0 l, turbo, mild-hybrid, 600 hp

Transmisión

Automática de 8 velocidades, tracción integral permanente

Desempeño

Vel. Máx. 250 km/h

0-100 km/h: 3.8 s

Rendimiento

8.2 km/l, tanque: 85 l, autonomía 697 km

Neumáticos

295/35 ZR 23 XL 108Y

Seguridad

Seis bolsas de aire, ESC, ABS, EBD, EBA, BA, ASR, BSW, LDW y EDS

Gama de precios

Desde: 2,689,900 MXN hasta 3,500,000 (aprox.)

Unidad probada

RS Q8 con opciones: 2,755,350 MXN